«Застряли посреди Миннесоты»: у Tesla произошел глобальный сбой

В среду, 23 сентября, компания Tesla столкнулась с масштабным сбоем в своей системе, который продолжался на протяжении нескольких часов, сообщает Electrek. Владельцы электрокаров от Илона Маска не могли подключиться к своим автомобилям через мобильное приложение, так как оно не работало. После того, как оно вернулось в онлайн, внутренние системы Tesla продолжали сбоить в течение некоторого времени.

It seems like a big problem. App is back up, but Tesla's internal system is still down according to two sources talking to Electrek. It is creating major problems for sales, service, and deliveries https://t.co/LS9fm4Dm6J — Fred Lambert (@FredericLambert) September 23, 2020

Эта проблема застала некоторых владельцев Tesla в пути, что сделало ее еще более неприятной. «Привет, Зак Кейтс, его сын и я застряли где-то посреди Миннесоты. Есть ли данные, когда мы сможем снова зарядиться? Нам ехать еще около шести часов до нашего первого ночлега», — написал в Twitter бизнесмен по имени Эшвин Лэд.

Hello...here's @zakkates, his son, and I stuck in the middle of nowhere Minnesota on our road trip.



Any word on when we can charge again? We still have 6 more hours to go for our first stop on the trip. pic.twitter.com/tmBJkIDiqp — Ashvin Lad (@ashvinlad) September 23, 2020

Bloomberg сообщает, что по крайней мере один владелец Tesla оставил свои ключи в машине накануне сбоя, и не смог попасть вовнутрь, так как мобильное приложение не прогружалось и соответственно не могло впустить его.

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Ни Илон Маск, ни официальный представитель Tesla не прокомментировали глобальное отключение своих систем.

Известно, что год назад, в сентябре 2019 года, у компании произошел похожий сбой.

Тогда пользователи жаловались на невозможность открыть автомобиль Tesla с помощью мобильного приложения из-за «технических работ» на серверах.

Паникующим водителям Tesla, которые не берут с собой ключи, надеясь на мобильное приложение, ничего не оставалось, как сообщать о проблеме в социальных сетях, в том числе в Twitter, которым активно пользуется Маск. Многие в своих твитах указывали гендиректора Tesla через «собачку», пытаясь привлечь его внимание к проблеме.

«Помогите! Я застрял... Приложение Tesla внезапно перестало работать. А у меня нет с собой ключа (я на вечеринке), и я не могу получить помощь на дороге из-за того, что сегодня праздничный день. Посмотрел в интернете, и оказалось, что я такой не один. Помоги, Илон Маск!», — написал пользователь @liziculous.

Как сообщают СМИ, в результате временного сбоя в сетях Tesla акции компании упали на 10%.

Впрочем, стоит отметить, что свое падение они начали еще накануне — после мероприятия компании Battery Day, на котором Илон Маск рассказал о новых разработках и проектах бренда.

Самым крупным анонсом ивента стало обещание инженера выпустить электрокар за $25 тыс. уже через три года. По словам бизнесмена, это возможно, благодаря улучшенным технологиям производства аккумуляторов, что удешевит стоимость всего автомобиля. Сейчас самая бюджетная модель Tesla стоит $35 тыс.

Также Маск заявил о том, что через три года новые электроавтомобили будут «полностью автономными». Однако похожие обещания гендиректор Tesla давал еще в 2015 году, установив такой же трехлетний дедлайн. В 2016 году он также пообещал, что к концу 2017 года машины Tesla будут ездить на автопилоте по американским дорогам без помощи оператора, но этого так и не случилось.

В результате инвесторы остались не впечатлены Battery Day 2020 года, так как ожидали прорывных технологий прямо сейчас, а не спустя мифические три года. Падение акций компании началось еще во время презентации, и к концу дня достигло -6%.