Слив от оператора: названа дата презентации iPhone 12

Apple планирует провести презентацию линейки iPhone 12 уже 13 октября, сообщает MacRumors со ссылкой на сотрудника одного из британских мобильных операторов.

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Как отмечает портал, эта информация является неподтвержденной, но в целом соответствует традиции Apple проводить подобные мероприятия по вторникам на второй неделе месяца.

Как заявил источник, предзаказы на новые смартфоны начнутся сразу после окончания презентации, а на прилавки магазинов гаджеты попадут уже 16 октября. Такой короткий срок является крайне нетипичным для компании, поэтому не исключено, что сотрудник перепутал даты старта предзаказа и релиза.

Если это так, то предзаказ на новые модели начнется 16 октября, а старт продаж — 23 октября, что ранее подтверждали и другие источники.

Сообщается, что о презентации iPhone 12, запланированной на 13 октября, также сообщил портал AppleInsider, ссылаясь на источник внутри голландской телеком-компании, а также инсайдер Джон Проссер.

Lines up with the dates I have you last month



I was told:

Event October 13

Pre-orders on 16

In stores on 23 https://t.co/9umqJqSzwq pic.twitter.com/fOt5eLzcBP — Jon Prosser (@jon_prosser) September 23, 2020

Если информация об этих датах будет официально подтверждена, то, вероятно, 13 октября будет представлена вся линейка iPhone 12, но часть моделей увидит свет позже других. Скорее всего, бюджетные версии с дисплеями 5,4 дюйма и 6,1 дюйма появятся уже к концу октября, а флагманские Pro-модели поступят в точки продаж не раньше ноября из-за трудностей с поставками комплектующих.

Ранее сообщалось, что Apple представит сразу четыре новых модели смартфона: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

По последним данным, самая бюджетная и маленькая модель может быть названа iPhone 12 Mini, а ее «старший брат» — просто iPhone 12.

Названия гаджетов являются условными, так как официальный нейминг будет обнародован только во время мероприятия. Одной из самых важных функций новой линейки станет поддержка технологии 5G. Если верить слухам, то все четыре модели также получат OLED-дисплеи. Частота обновлений экрана во флагманских моделях будет увеличена до 120 Гц. Кроме того, два самых дорогих смартфона из линейки будут оснащены трехмерным датчиком, или лидаром.

На презентации Apple 15 сентября был представлен ряд новых потребительских устройств. Среди них — новое поколение смарт-часов Apple Watch Series 6, бюджетный вариант Apple Watch SE, планшеты iPad 8 и iPad Air 4. При этом, как сообщил портал Business Insider, именно новый iPad Air дает представление о том, как может выглядеть линейка iPhone 12. Прежде всего, это касается процессора A14 Bionic, установленного в iPad Air.

Кастомные чипы серии А от Apple присутствуют во всех iPhone, начиная с 2010 года, когда впервые был представлен A4. Сначала этот процессор дебютировал в iPad, прежде чем попасть в iPhone 4. Не исключено, что спустя 10 лет эта ситуация повторится и с A14 Bionic — сначала нам проанонсировали его как часть iPad, а затем объявят о том, что iPhone 12 получит точно такой же процессор.

Кроме того, линейка iPhone 12 может «унаследовать» внешний вид от последних моделей iPad, так что можно рассчитывать на то, что новый «яблочный» смартфон будет похож на уменьшенную копию iPad Air и получит металлические рамки по краям.