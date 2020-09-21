Никакой приватности: как приложения следят за пользователями WhatsApp

В магазинах Google Play и App Store можно обнаружить большое количество приложений, осуществляющих слежку за пользователями WhatsApp, сообщает портал Business Insider. Эти сервисы используют функцию мессенджера, которая сигнализирует о том, что юзер находится в сети. Как оказалось, даже из этих, на первый взгляд незначительных, данных можно собрать пакет привычек того или иного человека, если проанализировать его активность в течение нескольких недель или месяцев.

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Приложения-шпионы не могут получить доступ к переписке пользователя или узнать, какие данные он пересылает, так как не могут преодолеть шифрования WhatsApp.

Тем не менее используя только функцию «онлайн», эти сервисы могут установить, в какое время человек бодрствует, а в какое спит. Также можно предположить, с кем он общается — сопоставив историю активности у разных юзеров.

Для этого требуется лишь номер телефона пользователя.

Таким образом, эти сервисы по сути являются версией шпионского ПО, которое специально создают для слежки за другими людьми. Тем не менее, часть из них на законных основаниях распространяется через официальные магазины.

При этом создатели шпионских приложений даже не скрывают своих намерений.

«Наш онлайн-чекер для WhatsApp может быть использован для разных случаев. Например, для слежки за подростком, который всю ночь болтает с друзьями вместо того, чтобы готовиться к экзаменам, или за сотрудниками, которые проводят в WhatsApp больше времени, чем нужно, или даже за членами вашей семьи или друзьями, которые затевают что-то подозрительное. Если вам нужна эта информация, мы готовы помочь», — говорится в описании к одному из таких сервисов.

close Business Insider/App Store

По словам старшего исследователя по ИБ Electronic Frontier Foundation (EFF) Купера Квинтина, законной причины для использования таких приложений не существует.

«Можно только предполагать, что может сделать с такой информацией абьюзер, или работодатель, шпионящий за работниками, или кто-то из правоохранительных органов, отслеживающий перемещения людей в ходе акции протеста», — заявил Квинтин.

В пресс-службе WhatsApp заявили о том, что такие приложения нарушают политику мессенджера.

«WhatsApp предоставляет пользователям средства управления конфиденциальностью, чтобы защитить их фото профиля, статус «был сегодня» и «о себе». Мы имеем автоматизированные системы защиты от злоупотреблений, которые выявляют и предотвращают подобную активность со стороны приложений, собирающих информацию о пользователях WhatsApp, и мы постоянно работаем над улучшением наших алгоритмов. Мы просим магазины приложений удалить приложения, злоупотребляющие нашим брендом и нарушающие наши условия обслуживания», — сообщил представитель мессенджера.

Сообщается, что после обращения Business Insider магазин Google Play удалил большинство приложений, осуществляющих шпионскую деятельность. В Apple не ответили на запрос портала о комментарии.