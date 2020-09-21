Доработка актов: почему не состоялись учения по устойчивости Рунета

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что учения по обеспечению устойчивости Рунета, которые должны были пройти 20 сентября, не состоялись, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Учения не состоялись. В данный момент идет активная доработка федпроекта «Информационная безопасность» и нормативных актов в сфере информационной безопасности, в том числе и по вопросам, которые планировалось отрабатывать на учениях», — заявил представитель пресс-службы Минцифры.

Как следует из приказа министерства, в 2020 году должны были состояться четыре учения, призванные проверить противодействие системы разным типам угроз.

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Первые учения, назначенные на 20 марта, не состоялись «в связи с мерами мерами профилактики распространения нового коронавируса», заявили тогда в пресс-службе министерства. Как сообщили в СМИ, на эту дату планировалась отработка возможностей по блокировке трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и DNS поверх TLS.

Вторые учения, которые должны были пройти 20 июня, также были отложены из-за эпидемиологической обстановки.

Последние, четвертые по счету, учения запланированы на 20 декабря. Пока нет достоверной информации о том, состоятся ли они или тоже будут перенесены из-за пандемии.

С 1 ноября 2019 года вступил в силу пакет поправок в законы «О связи» и «Об информации», так называемый закон об устойчивом о Рунете. Авторами закона являются глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас из «Единой России», его первый заместитель и однопартиец Людмила Бокова, а также депутат от ЛДПР Андрей Луговой.

Изменения нацелены на обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в России при возникновении внешних угроз, а также в других ситуациях, связанных с невозможностью подключения к зарубежным корневым серверам. Согласно документу, для этого в России будет создана независимая инфраструктура.

Подпункт закона, связанный с криптографической защитой информации и национальной системой доменных имен, вступит в силу в 2021 году.

Как рассказал «Газете.Ru» в ноябре прошлого года директор департамента информационной безопасности компании Oberon Андрей Головин,

главная польза этого закона заключается в обеспечении безопасности граждан в международном информационном поле.

Для этого будет выстроена резервная инфраструктура, которую при необходимости — в критической ситуации — задействуют для поддержки стабильной работы российского сегмента сети.

По словам заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева, целью законопроекта является создание безопасной сети на случай, если кто-то решит отрезать Россию от мирового интернета.

Последние учения по обеспечению устойчивости Рунета проходили в конце 2019 года. По словам заместителя главы Минцифры Алексея Соколова, органы власти и операторы связи готовы к эффективному реагированию на угрозы.