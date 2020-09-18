Время вышло: блокировка TikTok в США начнется 20 сентября 

Скачивание приложений TikTok и WeChat будет запрещено в США, начиная с 20 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на предписание Министерства торговли страны.

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«[Запрещается] любое предоставление услуг по распространению или поддержке мобильных приложений WeChat и TikTok, фрагментов кода или обновлений для приложений посредством онлайн-магазинов мобильных приложений в США», — говорится в заявлении ведомства.

Это означает, что магазины приложений Google Play и App Store будут обязаны удалить TikTok и WeChat со своих платформ, сделав их недоступными для новых юзеров.

Также все те пользователи, которые уже имеют эти сервисы на своих электронных устройствах, останутся без всех будущих обновлений.

Претензии американских властей к TikTok и WeChat связаны с их китайским происхождением. Как утверждает Министерство торговли, Коммунистическая партия Китая «продемонстрировала мотивы для использования этих приложений для создания угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

«Сегодняшние действия еще раз доказывают, что президент Трамп сделает все, что в его силах, чтобы гарантировать нашу национальную безопасность и защитить американцев от угроз со стороны Компартии КНР. По указанию президента мы предприняли важные действия по борьбе со злонамеренным сбором Китаем личных данных американских граждан, одновременно продвигая наши национальные ценности и демократические нормы», — заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Новые ограничительные меры для TikTok, включая ограничение доступа к приложению для тех, кто уже им пользуются, назначены на 12 ноября. По словам Росса, до этого срока сервис будет работать на территории США.

Как сообщали зарубежные СМИ, в ближайшие дни президент страны Дональд Трамп объявит об одобрении или запрете на сделку по приобретению миноритарной доли акций TikTok американской компанией Oracle. Неожиданное заявление Министерства торговли может означать, что власти не собираются соглашаться с условиями Oracle. Однако это также может стать сигналом к дальнейшему «закручиванию гаек» со стороны Белого дома, если технологические компании-участники сделки не пойдут навстречу его требованиям.

Ранее сообщалось, что правительство США якобы одобрит приобретение TikTok компанией Oracle, если это приведет к созданию отдельного юридического лица со штаб-квартирой на территории Штатов. При этом ByteDance, владеющая TikTok, должна передать по меньшей мере 60% акций американского сегмента TikTok компаниям из США, 20% из которых получит Oracle. Остальные будут распределены между Walmart, Sequoia Capital, General Atlantic и другими инвесторами. Также одним из условий, которое выдвигает администрация Трампа, является назначение нового генерального директора с американским паспортом. По слухам, им может стать сооснователь Instagram Кевин Систром.

И TikTok, и WeChat являются крайне популярными приложениями в Америке. На текущий момент у TikTok насчитывается около 100 млн пользователей из США. Что же касается WeChat, то количество ежедневных активных юзеров в Штатах у этого сервиса составляет 19 млн человек. Оно особенно распространено среди студентов из Китая, экспатов и некоторых американцев, которые ведут бизнес в КНР.