«Свыше 130 случаев»: Tesla скрывает цифры по COVID-19

Решение Илона Маска возобновить производство на фабриках Tesla в мае, вопреки карантину, а также его халатное отношение к пандемии ударило по сотрудникам компании. Как сообщает портал Electrek со ссылкой на внутренние документы компании, в последние две недели количество заразившихся сотрудников компании, а также тех, кто находился с ними в тесном контакте, резко увеличилось.

Так, если верить утечке, свыше 130 работников Tesla получили положительные результаты при тестировании на коронавирус.

Кроме того, есть данные о паре десятков заболевших, являющихся временными сотрудниками, либо подрядчиками компании.

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При этом количество «пострадавших» от COVID-19 внутри Tesla превысило 1550 человек. К «пострадавшим» относятся те сотрудники, которые могли находиться в контакте с коллегами, у которых впоследствии был выявлен коронавирус.

Сообщается, что большинство зараженных и тех, кому рекомендуется сдать анализ, находятся на фабрике Tesla в калифорнийском городе Фремонт — это тот самый завод, который Маск открыл самовольно вопреки указу местных властей соблюдать режим самоизоляции. На нем трудятся около 10 тыс. человек.

Если руководство Tesla посчитает, что сотрудник мог контактировать с заболевшим, ему присылается электронное письмо, в котором его просят сдать анализ на COVID-19. Если тест отрицательный, то ему можно вернуться на рабочее место, если его температура оставалась в пределах нормы последние 24 часа. Если же тест положительный, то сотруднику предписывается оставаться дома в течение 10 дней после дня сдачи анализа, а также по меньшей мере три дня после того, как доктор зафиксирует выздоровление.

Производитель электрокаров принял ряд мер, чтобы не допустить распространения коронавируса на своих объектах — в том числе установил мобильные станции для мытья рук и температурные сканеры. Кроме того, сотрудники обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Однако некоторые сотрудники утверждают, что на фабриках соблюдаются не все рекомендации. Это связано, в том числе, со спецификой работы Tesla — сотрудники цехов не могут целый день носить маску, как предписывает регламент, а также тщательно чистить все общие инструменты после использования, так как это существенно замедляет их работу.

Даже сам генеральный директор Tesla Илон Маск во время посещения фабрики в июне был замечен без маски на лице.

При этом, когда миллиардер просил власти округа Аламида, где расположена одна из Гигафабрик, разрешить ему возобновить производство, он клятвенно обещал, что на заводах компании будут соблюдаться все меры предосторожности, которые помогут не допустить распространение вируса среди сотрудников. Как выяснилось, одного желания Маска оказалось недостаточно, чтобы предотвратить вспышку заболевания.

В начале июля Илон Маск выдвинул теорию о том, что официальные цифры касательно заболевших COVID-19 в США нельзя считать верными из-за вероятности ложноположительных тестов, которые тоже входят в статистику. Пользователи соцсетей остались недовольны выводами главы Tesla, напомнив ему, что все его предыдущие прогнозы относительно коронавируса оказались неправдой.