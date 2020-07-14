50 млн треков: Spotify запускается в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify запускается в России с 15 июля. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Газету.Ru».

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Сообщается, что приложение Spotify является бесплатным для пользования. Подписка на Spotify Premium обойдется пользователю в 169 руб. в месяц.

Особенностями премиум-аккаунта являются возможность слушать музыку без рекламы, загружать песни для прослушивания в оффлайн режиме без интернет-соединения, улучшенное качество звука и др.

Россиянам также будет доступен тариф Spotify Premium для двоих, стоимость которого составит 219 руб. в месяц. Помимо стандартных возможностей премиум-аккаунта, этот тариф также предлагает автоматически обновляемый плейлист, сочетающий в себе музыку, которая понравится обоим пользователям.

Одновременно с Россией Spotify станет доступен для жителей Украины, Молдавии, Казахстана, Белоруссии, Албании, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии.

«Запуск сервиса на этих рынках позволит более чем 250 миллионам музыкальных фанатов открыть для себя музыку исполнителей со всего мира в Spotify, а локальным исполнителям увеличить аудиторию поклонников в других странах.

Сегодня – важный день в истории Spotify, поскольку мы открываем доступ к сервису для артистов и фанатов на таких перспективных музыкальных рынках, как Россия, где музыкальный стриминг уже пользуется большой популярностью.

Мы видим в этом событии огромные возможности не только для Spotify, но и для развития мировой музыкальной индустрии в целом», — заявил вице-президент Spotify по развитию новых рынков Густав Гилленхаммер.

Как отметил генеральный директор Spotify в России Илья Алексеев, Россия входит в топ-20 крупнейших музыкальных рынков мира.

«В нашей стране невероятно богатая музыкальная культура, и Spotify с его обширным каталогом российской и зарубежной музыки и продвинутой системой персональных рекомендаций позволит наилучшим образом удовлетворить потребности российских пользователей.

Запуск Spotify в России – это большой шаг вперед в реализации стратегии глобального развития сервиса.

В основе этой стратегии лежит единый подход к работе на мировых рынках и адаптация под локальные вкусы и потребности пользователей. Наша команда в России тесно сотрудничает с артистами, лейблами и участниками музыкальной индустрии, чтобы предложить российским пользователям первоклассный сервис и быть уверенными, что Spotify завоюет их сердца», — заключил Алексеев.

Известно, что российским пользователям Spotify будут доступны эксклюзивные функции, такие как персональные музыкальные рекомендации и поиск новой музыки, плейлисты, созданные специально для слушателей из России, интеграция с Instagram и др.

Spotify был основан в 2006 году в Стокгольме Даниэлем Эком и Мартином Лорентсоном. Известно, что Spotify является крупнейшим музыкальным стриминговым сервисом по числу подписчиков в мире — приложением пользуются свыше 268 млн человек, включая 130 млн пользователей с премиум-аккаунтами. Всего для прослушивания в Spotify доступно более 50 млн музыкальных композиций как российских, так и зарубежных исполнителей. На долю Spotify приходится около 36% мирового стримингового рынка.