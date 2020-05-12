«Арестуйте меня»: Илон Маск самовольно открыл завод Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск подтвердил, что фабрика компании в городе Фремонт, штат Калифорния, снова начала свою работу, сообщает портал The Verge. По словам миллиардера, он появится на своем рабочем месте уже на этой неделе.

«Если кто-то захочет кого-то арестовать, то пусть арестуют меня», — прокомментировал Маск.

Дело в том, что в округе Аламида, где расположен завод Tesla, действует режим самоизоляции, запрещающий любое производство, не относящееся к жизнеобеспечению города. Эти меры были предприняты властями, чтобы сдержать распространение нового коронавируса.

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Фабрика Tesla была закрыта 23 марта. Когда же Маск узнал о том, что карантинный режим был продлен до конца мая, он открыто выступил против решения властей. Tesla подала иск против округа Аламида, обвинив власти в нарушении четырнадцатой поправки конституции США, которая запрещает издавать и применять законы, которые ограничивают привилегии и льготы граждан Соединенных Штатов.

Кроме того, Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla и все будущие цеха в Техас и Неваду, если Калифорния не пойдет ему навстречу.

Не дожидаясь каких-либо результатов, Илон Маск заявил о том, что фабрика возобновляет свое производство вопреки действующим в округе законам.

Официальные представители властей Аламиды выпустили пресс-релиз, в котором сообщили, что им известно об открытии завода Tesla.

«Сегодня, 11 мая, мы узнали, что фабрика Tesla во Фремонте возобновила свои операции сверх разрешенного минимума», — говорится в документе. Власти добавили, что надеются на сотрудничество с Tesla «без привлечения правоохранительных органов».

При этом в конце прошлой недели руководитель округа Аламида Скотт Хаггерти заявил The New York Times, что власти и компания Маска были близки к тому, чтобы договориться об открытии фабрики 18 мая, но это было до того, как миллиардер решил судиться с местными властями.

Сообщается, что губернатор штата Калифорния Гевин Ньюсом узнал о самовольном открытии фабрики Tesla от журналистов.

«Как я уже сказал, мне нужны подробности. Я так понимаю, что когда началось мое выступление, фабрика еще была закрыта. Я стараюсь следить за сотнями тысяч предприятий во всем штате», — сообщил губернатор на встрече с прессой. По словам Ньюсома, он обратит внимание на этот случай.

Ранее руководство Tesla объявило о том, что намерено возвращать сотрудников к работе «в безопасной и ответственной манере», добавив, что работники будут соблюдать социальную дистанцию, а также проходить регулярные температурные скрининги.

Впрочем, некоторые сотрудники компании предпочли бы оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции до тех пор, пока распространение коронавируса не замедлится. Как рассказали несколько работников Tesla порталу Business Insider, им на почту пришли сообщения, предписывающие им вернуться на работу, но они не решились отказаться, так как боялись увольнений.