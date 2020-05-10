«Скучный идиот»: Маск снова заговорил по-русски

Генеральный директор Tesla Илон Маск повздорил с бывшим министром труда США Робертом Райхом в Twitter, назвав его «идиотом» на русском языке. Причиной тому стало возмущение Райха судебным иском Tesla в отношении округа Аламида, где расположен один из заводов компании.

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Дело в том, что фабрика Tesla в городе Фремонт остается закрытой из-за действующего в округе закона о запрете производства всех предприятий, не связанных с жизнеобеспечением города. Этот закон будет действовать, пока не минует угроза распространения коронавируса.

Илону Маску не удалось доказать, что производство электрокаров во Фремонте относится к критической инфраструктуре США, поэтому завод до сих пор остается закрытым.

Это не устроило миллиардера, который, во-первых, теряет доход от простоя, а во-вторых, настроен критически к самоизоляционным мерам, считая их незаконным лишением свободы.

Тогда Tesla подала иск против округа Аламида, обвинив власти в нарушении четырнадцатой поправки конституции США, которая запрещает издавать и применять законы, которые ограничивают привилегии и льготы граждан Соединенных Штатов, намереваясь таким образом найти лазейку и получить разрешение на возобновление производства.

Этот иск появился после серии твитов, в которых Маск угрожал перенести штаб-квартиру Tesla и все будущие цеха в Техас и Неваду, если Калифорния не пойдет ему навстречу.

«Мы намерены возвращать сотрудников к работе в безопасной и ответственной манере», — говорится в заявлении Tesla, в котором указывается, что работники будут соблюдать социальную дистанцию, а также проходить регулярные температурные скрининги. «Однако позиция властей округа не оставила нам выбора, кроме как обратиться в суд, чтобы наши работники могли вернуться на свои места», — следует из документа.

Экс-министр труда США Роберт Райх раскритиковал позицию Маска, написав об этом в своем Twitter.

«Илон Маск угрожает лишить людей рабочих мест, если ему не разрешат рисковать их здоровьем. Капитализм в худшем своем проявлении», — заявил Райх.

Глава Tesla не мог пройти мимо заявления Райха и решил обругать его по-русски, назвав идиотом.

идиот — Elon Musk (@elonmusk) May 10, 2020

Следующим твитом Маск извинился и добавил, что хотел написать «скучный идиот».

Известно, что миллиардер уже высказывался в своем Twitter на русском языке. Этому способствует тот факт, что его девушка и мать его шестого ребенка, певица Граймс с детства свободно говорит по-русски, так как ее бабушка — украинка. В прошлом году одним из самых ярких событий для русскоязычных пользователей Twitter стала фраза Илона Маска «хаха офигенно» [орфография и пунктуация автора сохранены]. Так инженер отреагировал на видеоролик с автомобилем ВАЗ-2106, который ехал задом наперед — ее владелец изменил конструкцию машины, переместив двигатель в багажник.

хаха офигенно — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2019

Кроме того, спустя пару месяцев после видео с «Жигулями» один из пользователей Twitter поинтересовался у Маска, собирается ли он «привезти на Землю инопланетян» в рамках реализации своей программы по освоению космоса, на что миллиардер отреагировал фразой на русском языке: «Где инопланетяне?». Другой фолловер высказал предположение о том, что «инопланетяне живут на Марсе под землей».

«Вот, где собака зарыта», — ответил ему Маск, используя популярный фразеологизм.

На замечание другого подписчика своего аккаунта предприниматель ответил следующим образом: «Говорят, что кур доят».