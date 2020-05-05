Еще один мальчик: Илон Маск стал отцом в шестой раз

Предприниматель Илон Маск в очередной раз стал отцом — об этом он лично сообщил в своем Twitter-аккаунте. Ребенка миллиардеру подарила его девушка, певица Клэр Буше, более известная как Граймс.

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«Мама и малыш в порядке», — написал Маск, отвечая на вопрос одного из своих подписчиков. Когда у Маска спросили, как он назовет сына, предприниматель предложил вариант «X Æ A-12 Musk».

Кроме того, в ответ на многочисленные просьбы фолловеров Илон Маск сфотографировался с новорожденным на руках.

Впервые о романе Илона Маска и Граймс стало известно два года назад — в мае 2018 года они появились на красной ковровой дорожке Met Gala в качестве пары, чем немало удивили всех присутствующих.

В январе 2020 года Граймс намекнула на беременность, опубликовав фотографию себя с большим животом, к которому был «прифотошоплен» эмбрион.

Впрочем, многие решили, что это просто фотосессия в духе эпатажной певицы. Кроме того, ни она сама, ни Маск до последнего момента не комментировали беременность, не подтверждая и не опровергая ее.

Теперь уже понятно, что Граймс не шутила. В интервью журналу Rolling Stone певица рассказала о том, как решилась на такой важный шаг.

«Для девушки это [беременность] является жертвованием своего тела и свободы. Это довольно сумасшедшая жертва, на которую может пойти лишь половина населения. Для меня акт незащищенного секса стал очень серьезным шагом. Я как будто бы пожертвовала своей силой в тот момент. Я как будто капитулировала. Все эти годы я избегала такой ситуации. Я никогда не капитулировала ни перед чем, так что для меня это было фундаментальное решение», — сообщила Граймс.

Для 32-летней певицы новорожденный мальчик от Илона Маска стал первенцем, а вот сам миллиардер, которому в этом году исполняется 49, стал отцом уже в шестой раз. Он воспитывает пятерых сыновей от своей первой жены Джастин Уилсон.

С Уилсон Маск познакомился во время учебы в университете Онтарио. Они поженились в 2000 году, а после переезда в Лос-Анджелес у них родился сын, которого назвали Невада. Ребенок умер в младенчестве, перестав дышать во сне.

Супруги все еще хотели детей, поэтому решили прибегнуть к искусственному оплодотворению, чтобы поскорее стать родителями.

В результате в 2004 году у них родились двойняшки Ксавьер и Гриффин, а спустя еще два года — тройняшки Кай, Саксон и Дэмиэн.

Все мальчики учатся в спецшколе Ad Astra, которую основал лично Маск. Она находится на территории штаб-квартиры SpaceX.

Известно, что на прошлой неделе Илон Маск неожиданно заявил о том, что намерен распродать все свое имущество, потому что оно «тянет его назад». Многие подписчики миллиардера решили, что это было сказано сгоряча, так как инженер был расстроен из-за невозможности открыть фабрику Tesla во Фремонте, поскольку самоизоляционные меры в Калифорнии были продлены до конца мая. Однако оказалось, что Маск не шутил — по меньшей мере два дома, принадлежащих инженеру, оказались выставлены на продажу. Один из них ранее находился в собственности актера Джина Уайлдера, наиболее известного своей ролью в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». Это поместье в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе продается за $9,5 млн.

Другой дом Маска в Бель-Эйр, который он купил в 2017 году за $17 млн, миллиардер намерен продать за $30 млн. Остается надеяться, что миллиардер все же сохранит хотя бы один дом, который сможет вместить в себя как Граймс, так и всех его шестерых детей.