«Типичное коронабесие»: Москва отвергла обвинения в кибератаках

Обвинения России со стороны американского Национального центра кибербезопасности (NCSC) в якобы хакерских атаках на разрабатывающие вакцину от коронавируса COVID-19 британские университеты и научные организации – «типичное коронабесие», заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

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По словам сенатора, Запад и в этот раз не упустил информационного повода назвать Москву врагом, при том, что обвинения не имеют под собой никаких оснований, передает РИА «Новости».

«Пандемия — еще один повод встроить эту информационную новинку в святое дело борьбы с «ужасной» Россией. Это как вирус, который невидим, но про который все осведомлены — так и российские хакеры. Это тема и есть современный информационный вирус», — указал парламентарий.

Дискурс начался с того, что эксперты по кибербезопасности предупредили: враждебные государства пытаются взломать базы данных британских университетов и научных учреждений для кражи исследований, связанных с COVID-19, включая разработку вакцин.

По их словам, за попытками взлома стоят Иран и Россия, эксперты говорят, что Китай также является вероятным преступником. Впрочем, все атаки были безуспешными, пишет издание The Guardian.

Сейчас десятки британских университетов и учреждений с биомедицинским потенциалом работают над исследованиями COVID-19, начиная от новых диагностических тестов до экспериментального лечения.

Оксфордский университет, который проводит работы по разработке вакцин и недавно начал испытания на людях, уже обратился к NCSC с просьбой защитить свои исследования.

В середине прошлого месяца представитель ФБР заявил о попытках взлома систем организаций, занимающихся исследованиями COVID-19.

По словам заместителя помощника директора Федерального бюро расследований США Тони Угорец, биомедицинские данные давно являются «приоритетом для кибершпионажа», а нынешние организации, работающие над поиском лекарства и вакцины от коронавируса, стали «главными мишенями».

Со своей стороны помощник генерального прокурора по национальной безопасности США Джон Демерс заявил о том, что «было бы глупо» не верить в то, что Китай попытается украсть любые данные с подробностями о разработке вакцины.

В том же месяце около 25 тыс. электронных адресов и паролей, принадлежащих сотрудникам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), благотворительному фонду Билла Гейтса Gates Foundation и Национальным институтам здравоохранения (НИЗ) США, оказались достоянием общественности в результате хакерской атаки, выполненной ультраправыми активистами, сообщает Daily Mail.

Архив с личными данными организаций, которые в настоящее время заняты борьбой с пандемией нового коронавируса, был обнаружен SITE Intelligence Group — американской компанией, которая отслеживает онлайн деятельность организаций-сторонников превосходства белых, а также террористов.

Директор SITE Intelligence Group Рита Катц предположила, что причиной хакерской атаки стала «кампания по запугиванию», начатая ультраправыми активистами «по превращению пандемии COVID-19 в оружие».

По словам Катц, полученные экстремистами личные данные сотрудников ВОЗ и других организаций, связанных со со здравоохранением, были использованы для распространения теорий заговора о COVID-19.

«Распространение электронных адресов и паролей является частью многомесячной кампании ультраправых по военизации пандемии. Обратите внимание на жертв атаки — ВОЗ, НИЗ, Минздрав США — это как раз те организации, которые становились целями неонацистов и сторонников теории белого превосходства с самого начала кризиса», — заявила директор SITE Intelligence Group.

Стоит добавить, что также в апреле нынешнего года Генеральная прокуратура России выявила в Пермском крае фейковые сайты, где продают «оригинальные» китайские лекарства от коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

Также были выявлены сайты, где за вознаграждение предлагалось приобрести цифровой пропуск для Москвы в период самоизоляции из-за коронавируса. Генпрократура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к таким сайтам.

Кроме того, в Северной Осетии были выявлены ресурсы с видеообращением, автор которого, говоря о ситуации с COVID-19, заявил, что «в людей хотят внедрить искусственный интеллект через чипы, через обезличивание человека, через биометрию, через дистанционное обучение».