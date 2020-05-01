Хотят украсть вакцину: США пожаловались на шпионов из Китая

США заявили о многочисленных попытках кибершпионов из разных стран совершить атаки на американские медицинские центры, чтобы получить информацию о разработке вакцины от COVID-19, передает «Би-би-си».

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Директор Национального центра контрразведки и безопасности [National Counterintelligence and Security Center, NCSC] США Билл Эванина заявил о том, что исследовательские организации, которые могут стать жертвами атак, были уведомлены о возможных рисках.

Спецслужбы Великобритании также подтвердили, что зафиксировали кибершпионскую активность.

На текущий момент многие страны мира заняты созданием эффективной вакцины от нового коронавируса. В этом совместном проекте принимают участие ученые, частные компании и правительственные организации. Их работа активно оберегается отечественными спецслужбами, в то время как иностранные шпионы пытаются проникнуть во внутренние системы, чтобы узнать хоть какую-то информацию о разработке.

«Мы можем с уверенностью заявить, что иностранная разведка, включая Коммунистическую партию Китая, попытается завладеть тем, чего мы здесь достигли», — заявил Эванина.

При этом та страна, которая первой создаст эффективную вакцину, может рассчитывать на то, что именно ее граждане первыми получат необходимые образцы.

«В сегодняшней ситуации нет ничего более ценного и важного, чем результаты биомедицинских исследований, которые могут помочь в создании вакцины от коронавируса», — сообщил директор NCSC.

В середине апреля представитель ФБР заявил о попытках взлома систем организаций, занимающихся исследованиями COVID-19. По словам заместителя помощника директора Федерального бюро расследований США Тони Угорец, биомедицинские данные давно являются «приоритетом для кибершпионажа», а нынешние организации, работающие над поиском лекарства и вакцины от коронавируса, стали «главными мишенями».

В том же месяце помощник генерального прокурора по национальной безопасности США Джон Демерс заявил о том, что «было бы глупо» не верить в то, что Китай попытается украсть любые данные с подробностями о разработке вакцины.

Тем временем миллиардер Билл Гейтс, чей благотворительный фонд также занимается борьбой с коронавирусом, опубликовал новый пост, рассказав о тех свойствах вакцины, которые помогут обществу вернуться к нормальной жизни.

«Если мы действительно хотим жить обычной жизнью, то нам потребуется безопасная и эффективная вакцина. Нам понадобятся миллиарды доз, которые будут отправлены во все уголки мира, и все это нужно сделать как можно быстрее», — заявил сооснователь Microsoft.

По словам Гейтса, для остановки пандемии эффективность вакцины должна составлять не менее 70%. При этом эффективность в 60% также допустима, но в таком случае периодически в некоторых регионах будут появляться локальные вспышки. Если же эффективность вакцины будет ниже 60%, то она не сможет остановить вирус.

Билл Гейтс считает, что безопасная и эффективная вакцина появится в ближайшие полтора года.

При этом он не исключил, что этот срок может быть сокращен до 9 месяцев, так как разработка идет максимально быстрыми темпами. Филантроп отметил, что первая вакцина необязательно будет идеальной, но она поможет выиграть время до создания по-настоящему качественного образца.

По оценке Гейтса, миру потребуется около 7 млрд доз вакцины от коронавируса. Кроме того, вакцинация от COVID-19 скорее всего станет обязательной для всех новорожденных.

«Возможно, сейчас трудно это осознать, но в конце туннеля появился свет. Мы прикладываем все усилия, чтобы вакцина появилась как можно скорее», — заключил филантроп.