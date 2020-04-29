Подслушано: как журналисты ищут сенсации в Zoom

Репортер Financial Times Марк Ди Стефано подключился к незащищенным чатам конкурирующих изданий Independent и Evening Standard в сервисe Zoom, чтобы раздобыть информацию для своего материала, сообщает портал Gizmodo. Журналист надеялся выяснить, будут ли газеты увольнять часть сотрудников или отправлять их в неоплачиваемые отпуска на фоне пандемии коронавируса.

Ди Стефано подключился к чату Independent на прошлой неделе, но допустил досадный промах — он использовал свою рабочую почту, из-за чего все участники конференции в течение короткого времени видели его настоящее имя в числе приглашенных.

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Спустя несколько секунд журналист, по всей видимости, осознав свой провал, покинул чат и залогинился повторно, использовав при этом свой настоящий номер мобильного телефона. На этот раз он остался до конца собрания.

Репортер Financial Times не стал предпринимать никаких усилий, чтобы остаться инкогнито, и после окончания звонка. В своем Twitter-аккаунте он поделился полученной информацией — доходы от рекламы Independent сократились на 30-50%, а вот ежемесячный трафик на странице бьет все рекорды.

NEW: Evgeny Lebedev's Independent has just told staff its the latest UK news publication to take emergency measures:



* 20 per cent pay cut for *all staff* earning over £37.5k

* Some placed on government's furlough scheme

* Ad revenue down 30-50 per cent — Mark Di Stefano (@MarkDiStef) April 23, 2020

Несмотря на то что работа Марка Ди Стефано в качестве журналиста подразумевает поиск информации, трудно сказать, является ли подключение к конференции Zoom, на которую тебя не приглашали, правильным с точки зрения этики.

«Мы уважаем свободу слова и понимаем все трудности, связанные с добычей новостей, но Independent считает присутствие чужого сотрудника на нашем брифинге неуместным и незаконным вмешательством в приватность наших работников», — заявил редактор Independent Кристиан Бротон.

Портал Evening Standard, чье собрание также успел «посетить» Ди Стефано, выпустил заявление, в котором назвал вторжение репортера в конференцию Zoom «неприемлемым» и потребовал извинений от Financial Times за действия своего сотрудника.

По слухам, Марк Ди Стефано был отстранен от работы. Сообщается, что он пришел в Financial Times в январе 2020 года из Buzzfeed. Социальные сети не оставили этот случай незамеченным и сравнили Ди Стефано с персонажем «Симпсонов» мистером Бернсом, который для маскировки надел на себя усы, но все равно был узнан жителями Спрингфилда.

Сервис Zoom приобрел особую популярность среди пользователей во время пандемии нового коронавируса. Если в марте количество пользователей сервиса для видеоконференций составляло около 200 млн, то в апреле оно увеличилось на 50%, составив уже 300 млн человек. Впрочем, эксперты по кибербезопасности не раз предупреждали о том, что это приложение не обладает должным уровнем защищенности, а потому при его использовании необходимо соблюдать ряд предосторожностей, чтобы не стать жертвой злоумышленников.