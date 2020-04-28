Жертва эпидемии: Apple переносит выход iPhone 12

Apple отложила производство iPhone 12

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Компания Apple приняла решение отложить массовое производство флагманской линейки iPhone 12, сообщает Wall Street Journal. Это означает, что презентация новых устройств может пройти по традиции в сентябре, но на прилавках магазинов они появятся лишь спустя месяц. Кроме того, сдвиг сроков производства может привести к дефициту флагманов осенью, так как спрос на них будет превышать предложение.

Apple откладывает массовое производство флагманской линейки iPhone 12 как минимум на месяц, сообщает Wall Street Journal. Издание указывает на то, что пандемия коронавируса негативным образом затронула цепочки поставок и производств компании, из-за чего планы по выходу «двенадцатки» пришлось скорректировать. 

По слухам, в этом году Apple собирается представить четыре новых смартфона с OLED-дисплеями 5,4 дюйма, 6,1 дюйма и 6,7 дюйма. Часть из этих гаджетов впервые в истории бренда будет поддерживать технологию 5G.

Традиционно Apple демонстрирует новые флагманы на сентябрьской презентации, а первые отгрузки стартуют ближе к концу месяца. Это возможно благодаря тому, что производство гаджетов начинается в начале лета и заканчивается к августу.

Если информация WSJ соответствует действительности, то в этом году Apple сдвинет сроки производства на июль-сентябрь.

Это может означать, что продажи начнутся позже, чем обычно. При этом презентация, скорее всего, состоится в сентябре, как принято в компании. 

По данным издания, сдвиг старта продаж может обернуться дефицитом iPhone 12, потому что спрос на них будет превышать предложение. 

Основной причиной задержки выпуска новой линейки является эпидемия COVID-19, из-за которой большая часть заводов Apple в Китае была долгое время закрыта. Кроме того, новый коронавирус повлиял на процесс разработки нового iPhone, так как инженерам приходилось руководить китайскими коллегами не вживую, а через видеосвязь из-за закрытия границ.

Слухи о выходе линейки iPhone 12 разнятся от источника к источнику.

В январе аналитики компании Susquehanna заявили о том, что решение Apple создать собственный антенный модуль отложит выпуск самого продвинутого смартфона в линейке до декабря или даже января следующего года. JPMorgan сообщал, что выпуск iPhone 12 задержится на 1-2 месяца. Nikkei Asian Review утверждает, что продажи флагманов будут отложены на «месяцы вперед», потому что из-за пандемии во всем мире упал спрос на мобильные телефоны.

Аналитик Мин-Чи Куо, известный своими точными прогнозами в отношении Apple, так предположил, что выход флагманской линейки задержится из-за технологических трудностей, связанных с изменениями дизайна антенны, которые были внедрены лишь в апреле текущего года.

«Кроме того, тест-лаборатория закрыта, поэтому пройти квалификационные испытания не представляется возможным. Если пандемия не будет взята под контроль к июню 2020 года, то отгрузка iPhone с mmWave сократится до 5-10% относительно ранее прогнозируемых 15-20%», — заявил Мин-Чи Куо.

По словам аналитика, iPhone с диагоналями 6,1 дюйма и 5,4 дюйма выйдут в массовое производство в сентябре, но флагманская модель с экраном 6,7 дюйма будет доступна не ранее октября, так как она будет обладать «наиболее сложным дизайном».