Сначала коронавирус: Гейтс признал COVID-19 опаснее малярии

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс заявил о том, что его благотворительный фонд Gates Foundation «полностью сконцентрируется» на противодействии пандемии COVID-19, даже если это пойдет во вред другим программам, которые тот спонсирует, сообщает Financial Times.

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По словам Гейтса, все ресурсы фонда будут брошены на борьбу с новым коронавирусом, который обойдется мировой экономике в «десятки триллионов долларов».

«Если бы мне сказали об этом еще полгода назад, я бы не поверил, что такое возможно», — заявил филантроп, комментируя экономический ущерб от COVID-19.

Несмотря на то, что Gates Foundation уже пожертвовал на борьбу с вирусом $250 млн, миру пригодятся также специалисты фонда и их большой опыт.

«Наша организация, которая занималась лечением и искоренением ВИЧ, малярии и полиомиелита, теперь будет заниматься полностью этим [коронавирусом]. Все внимание фонда будет сосредоточено на этом», — подтвердил Билл Гейтс.

Он отметил, что из-за такой резкой смены приоритетов фонда, испытания новых лекарств от ВИЧ, а также кампания по вакцинации от кори будут приостановлены, что может привести к вспышкам этих заболеваний.

«Эта чрезвычайная ситуация привела к тому, что во многих сферах жизни была остановлена критически важная работа. Люди перестали делать прививки, нарушились цепи поставок вакцин. Это может привести к тысячам новых жертв. Если мы не сможем лечить людей от малярии, количество случаев болезни резко возрастет», — заявил Гейтс.

Однако, учитывая «беспрецедентность» текущей пандемии, филантроп посчитал, что именно борьба с COVID-19 является приоритетом для профильных организаций во всем мире. Ранее Гейтс выступил с резкой критикой решения президента США Дональда Трампа временно отменить взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

«Приостановка финансирования Всемирной организации здравоохранения во время мирового кризиса опасна настолько, насколько вам кажется. ВОЗ замедляет распространение COVID-19, и, если ее работа остановится, никакая другая организация в мире не сможет ее заменить», — написал предприниматель в своем Twitter-аккаунте 15 апреля.

Накануне в интервью CNN Гейтс назвал сроки, в которые будет налажено промышленное производство вакцины от коронавируса.

По его словам, это получится сделать лишь через два года. По самым оптимистичным прогнозам это может занять 12 месяцев.

Кроме того, филантроп сравнил текущую ситуацию в мире с мировой войной.

«Пандемия коронавируса заставила все человечество выступить против патогена. Это похоже на мировую войну, только в нашем случае мы все находимся на одной стороне», — заявил сооснователь Microsoft.

Гейтс добавил, что во время Второй мировой войны большое количество инноваций, например, радары, торпеды или криптография, помогли закончить боевые действия раньше, чем изначально планировалось. Бизнесмен считает, что в случае с коронавирусом подойдет такая же тактика.