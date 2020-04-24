«Мы на одной стороне»: Билл Гейтс сравнил пандемию с мировой войной

Миллиардер и филантроп Билл Гейтс опубликовал пост, в котором подробно описал, какие шаги должен предпринять мир, чтобы победить пандемию COVID-19 и вернуть экономику в обычное русло. Публикация доступна в блоге бизнесмена.

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По словам Гейтса, текущую ситуацию в мире можно сравнить с мировой войной.

«Пандемия коронавируса заставила все человечество выступить против патогена. Это похоже на мировую войну, только в нашем случае мы все находимся на одной стороне», — заявил сооснователь Microsoft.

Гейтс добавил, что во время Второй мировой войны большое количество инноваций, например, радары, торпеды или криптография, помогли закончить боевые действия раньше, чем изначально планировалось. Бизнесмен считает, что в случае с коронавирусом подойдет такая же тактика.

Всего Билл Гейтс выделил пять сфер, которым необходимо уделить особое внимание для победы над коронавирусом.

Прежде всего, речь идет о поиске лекарства от COVID-19.

Гейтс признал, что многие методы лечения могут потерпеть неудачу, но тестирование некоторых из них обязательно закончится успешно. Чтобы люди могли чувствовать себя безопасно в местах массового скопления людей и могли вновь посещать концерты и спортивные состязания, необходимо такое лекарство, которое будет эффективно в 95% случаев применения. Филантроп указал на потенциал использования плазмы крови тех пациентов, которые выздоровели от коронавируса, а также антивирусных препаратов и гидроксихлорохина.

Кроме того, мир нуждается в разработке вакцины, которая защитит большую часть населения Земли.

%Гейтс предупредил, что вакцина от нового заболевания попадает на массовый рынок и становится доступна всем желающим в среднем спустя пять лет после начала разработки.

Тем не менее, первые эффективные образцы, которые будут выдаваться отдельным слоям населения, например, медикам, могут появиться уже через полтора года.

Также необходимо создать максимально эффективные анализы на коронавирус, результаты которых будут доступны уже через сутки. Гейтс считает, что каждый медицинский работник должен иметь возможность сдать анализ. Бессимптомные пациенты должны сдавать кровь на COVID-19 только после того, как такую возможность получат те, у кого наблюдаются симптомы заболевания. Помимо прочего, у людей должна быть возможность сдавать анализы в домашних условиях.

Билл Гейтс уверен в том, что метод отслеживания контактов заразившегося человека является одной из самых эффективных применяющихся превентивных мер. Люди, которые находились в тесном контакте с COVID-положительным пациентом, должны быть максимально быстро изолированы и получить приоритет в сдаче анализа.

Бизнесмен привел в пример Германию, где заболевший человек сначала лично сообщает о всех своих контактах, а затем эта информация дополнительно «пробивается» по базам данных.

Филантроп заявил о том, что большинство развитых стран вступит во вторую фазу пандемии в следующие два месяца. В это время ситуация частично вернется к нормальному состоянию. Это означает, что люди смогут выходить на улицы, но нечасто, и не в места массового скопления. Рестораны откроются, но будут рассаживать людей подальше друг от друга. Самолета возобновят рейсы, но среднее место среди трех в ряду будет оставаться пустым. Школы вновь заработают, но крупные концерты на стадионах с несколькими десятками тысяч зрителей все еще будут вне закона.

В этих непростых условиях правительствам придется принимать сдержанные решения, постепенно отменяя ограничения и тщательно следя за количеством новых заразившихся. Властям предстоит возрождать экономику, но при этом не принося в жертву общественное благополучие и здоровье.