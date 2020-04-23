«Урон престижу власти»: депутаты предлагают помиловать Telegram

Депутаты Федот Тумусов и Дмитрий Ионин, представители партии «Справедливая Россия», направили в адрес Минкомсвязи законопроект, в котором просят прекратить блокировку мессенджера Telegram из-за того, что на текущий момент с его помощью органы власти осуществляют информирование населения о ситуации с коронавирусом, сообщает «Коммерсантъ».

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В документе прописан запрет на блокировку «официальных сервисов для государственных органов по распространению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации». В частности, сервис Павла Дурова Telegram в настоящее время используется оперативными штабами правительств Москвы и Подмосковья для распространения официальных данных о COVID-19.

Кроме того, авторы законопроекта отметили, что заблокированный на территории всей России Telegram работает без проблем у большей части населения.

«Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ», — говорится в документе.

Замминистра связи Алексей Волин заявил о том, что Минкомсвязь не получала данный законопроект, а потому не проводила его оценку.

«Мы рассматриваем те инициативы, которые поступают к нам от Госдумы, после того как они принимаются депутатами к рассмотрению. Этот законопроект мы не видели, а поэтому дать ему экспертизу или оценку не можем», — пояснил Волин.

Комментируя изданию «Подъем» перспективу отмены блокировки Telegram, заместитель главы Минкомсвязи отметил, что [блокировку] «могут отменить, а могут и не отменить».

«Это как анекдот про женскую логику. Какова вероятность встретить динозавра? 50/50 — можно встретить, а можно и не встретить», — заключил заместитель министра.

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы заблокировал Telegram по требованию Роскомнадзора. Причиной для блокировки стал отказ руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений подозреваемых в организации теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году. Создатель Telegram Павел Дуров не раз говорил о том, что архитектура мессенджера не позволяет дешифровать переписку отдельных пользователей, а «пакет Яровой», который обязывает владельцев сервисов обмена сообщениями выполнять запросы ФСБ, является «антиконституционным».

«Газета.Ru» пообщалась с юристом правозащитной организации «Агора» Дамиром Гайнутдиновым, который входит в команду защитников интересов Telegram в России. По его словам, учитывая нынешнюю важность Telegram для информирования граждан о мерах борьбы с эпидемией, он бы рекомендовал отменить решение Таганского районного суда «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами».

При этом Гайнутдинов уверен, что отмена блокировки не займет много времени.

«Российские суды не раз показывали, что при необходимости они могут рассмотреть дело и за несколько минут. В апреле 2018 года блокировка заняла неделю», — заявил защитник Telegram.