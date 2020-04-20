Ковидиот, карантини, зумбомбинг: какие неологизмы принес коронавирус

Пандемия коронавируса заставила большую часть населения остаться дома на карантине и обратиться к социальным сетям в качестве источника информации о ситуации в мире. Многие пользователи засиживаются допоздна, листая бесконечные ленты новостей, пытаясь выяснить, насколько плохо обстоят дела в разных странах. Такое деструктивное поведение не самым лучшим образом отражается на зрении, не говоря уже о психическом здоровье человека.

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Тем временем, интернет уже придумал специальный термин для этого действия — думскроллинг [англ. doomscrolling] от слов «погибель» и «листать».

Газета Los Angeles Times описала думскроллинг как «долговременное чтение негативных новостей». Этот неологизм уже активно используют пользователи социальных сетей. Так, например, репортер Quartz Карен Хо периодически напоминает самой себе в Twitter, что пора отвлечься от думскроллинга и отправиться спать, чтобы продолжить чтение завтра.

you can keep doomscrolling tomorrow — Karen K. Ho (STAY AT HOME) (@karenkho) April 3, 2020

Думскроллинг не единственное новое слово, которое подарила нам пандемия коронавируса. В связи с необходимостью работать из дома выросла популярность приложения Zoom, позволяющее устроить видеоконференцию с большим количеством участников. Этот сервис используют и школьники, которые посещают онлайн-уроки из-за закрытых школ.

Такой спрос на Zoom привлек большое количество злоумышленников, которые специально подключаются к чужим конференциям, которые, как правило, не защищены паролями, и демонстрируют в эфире неприемлемый контент — например, содержащий в себе насилие или порнографию.

Этот вид пранка стали называть «зумбомбинг» [англ. zoombombing], обыгрывая название сервиса, с которого все началось.

Стоит отметить, что зумбомбинг может произойти и в других приложениях для видеосвязи.

#Zoom has a #google problem. Their stock is up 600%. They have a troll problem. #zoombombing is becoming increasingly popular and has turned into a trend. https://t.co/nVoieTjS2I pic.twitter.com/xdczUAieG6 — The Social Media Curator (@jewishbeef) April 18, 2020

Вместе с самоизоляцией и видеосвязью в повседневную жизнь людей по всему миру вошли и онлайн-вечеринки, когда каждый участник готовит себе еду, а затем подключается к чату со своими друзьями, сделавшими то же самое. Алкогольный напиток, который употребляется во время подобной вечеринки, называют «карантини» [англ. «quarantini»] — это нечто среднее между мартини и карантином. По данным Urban Dictionary, карантини был придуман еще сценаристами сериала «Клиника», но получил широкое распространение только в 2020 году.

Другое название коронавируса, COVID-19, привело к появлению целого ряда однокоренных неологизмов.

Одним из них является «ковидиот» [англ. «covidiot»]. Этим термином называют тех людей, которые недооценивают опасность коронавируса, игнорируя требования о самоизоляции и социальном дистанцировании.

Кроме того, в социальных сетях можно встретить слово «корониалы» [англ. coronials]. Так, по аналогии с миллениалами, предлагается назвать поколение детей, которые были зачаты во время пандемии.

Вынужденное нахождение дома со своей семьей обрадовало многих людей, так как у них наконец появилось свободное время, чтобы потратить его на детей или родителей. Впрочем, не все выдержали испытание временем. Известно, что в Китае карантин в течение нескольких месяцев закончился разводом для многих семей. Оставшись наедине, пары столкнулись с взаимным недопониманием, начали выяснять отношения и пришли к выводу, что им будет лучше расстаться. Для тех, кто решился развестись во время пандемии, был придуман термин «ковидиворс» [англ. covidivorce], символизирующий разрыв из-за невозможности быть вместе в замкнутом пространстве.