В комплект к iPhone SE: Apple готовит бюджетные AirPods

Блогер-инсайдер Джон Проссер, известный своими точными прогнозами в отношении Apple, заявил о том, что уже в мае 2020 года компания может представить новую версию беспроводных наушников AirPods. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Новые AirPods (которые должны были представить на мартовской презентации) готовы к релизу. Скорее всего, выйдут вместе с MacBook Pro в следующем месяце», — пишет Проссер.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.



Probably alongside the MacBook Pro next month. — Jon Prosser (@jon_prosser) April 19, 2020

Презентация Apple, о которой говорит блогер, должна была состояться 31 марта, но была отменена из-за пандемии нового коронавируса. Теперь Проссер полагает, что компания все же покажет новые гаджеты в мае, но без официального мероприятия и без зрителей — довольствуясь лишь анонсом в интернете.

Пока доподлинно неизвестно, о какой именно линейке наушников идет речь, но, по слухам, Apple готовит к выпуску бюджетную версию AirPods Pro, которую в интернете неофициально окрестили AirPods Pro Lite.

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Впервые о этой модели заговорили еще в феврале 2020 года.

Как следует из названия, AirPods Pro Lite станут облегченной версией оригинальной модели, которая была выпущена в конце декабря прошлого года. Ожидается, что AirPods Pro Lite будут повторять дизайн AirPods Pro, но при это не получат функцию шумоподавления, что позволит существенно снизить их стоимость. Так как цена AirPods Pro в официальном интернет-магазине Apple составляет $249, то по самым смелым прогнозам стоит ожидать новые беспроводные наушники от «яблока» дешевле $200.

На прошлой неделе стало известно, что Apple также работает над первыми в компании накладными наушниками, которые будут иметь функции трансформера.

Эти наушники будут выполнены в ретро-стилистике и получат съемные амбушюры, которые можно будет настроить под себя. По данным инсайдеров, купертиновцы ведут работу над этой моделью уже два года, но постоянно откладывают релиз. Сообщается, что стоимость этой модели составит около $350.

Стоит отметить, что новость о выходе новых бюджетных AirPods Pro появилась практически сразу после презентации нового смартфона Apple — iPhone SE. Отличительной особенностью этого устройства является соотношение его характеристик и стоимости — внутри него установлен современный процессор A13 Bionic, которым могут похвастаться только прошлогодние флагманы компании, но при этом стоимость базовой версии iPhone SE не превышает $399. Учитывая, что цена самого дешевого гаджета из линейки 2019 года, iPhone 11, начинается от $699, iPhone SE — это действительно бюджетное предложение от компании, чья продукция считается премиальной.

Не исключено, что в условиях эпидемии и самоизоляции Apple решила сделать ставку на новую аудиторию, которая не имеет возможности или не хочет тратить большое количество денег на гаджеты.

Как сообщило агентство Reuters в конце марта текущего года, из-за распространения COVID-2019 во всем мире снизился спрос на электронику. Техника Apple не стала исключением — источник утверждает, что в текущем квартале количество заказов в компании упадет на 18% по сравнению с прошлым годом. Вероятно, «яблоко» пытается компенсировать свои потери путем выпуска устройств средней ценовой категории, чтобы немного увеличить спрос. В феврале Apple отозвала свой первоначальный финансовый прогноз на текущий квартал, не предоставив новые цифры. Известно, что с начала 2020 года стоимость акций компании упала более чем на 15%.