Поиск пиратов: Роскомнадзору сдадут приложения

Государственная дума вернулась к антипиратскому законопроекту, который был внесен в палату еще в 2018 году, сообщает «Коммерсантъ». Авторами проекта являются Марина Мукабенова из «Единой России», Николай Николаев из «Справедливой России» и член партии КПРФ Александр Ющенко.

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Как следует из поправок, Роскомнадзор может получить полномочия блокировать контент, защищенный авторским правом, не только на сайтах, но в мобильных приложениях. При этом если владелец сервиса игнорирует требование надзорного органа, то последний обратится непосредственно к «лицу, обеспечивающему размещение приложения».

В тексте поправок не указывается, кто именно считается этим лицом, но очевидно, что речь идет о Google и Apple, а точнее об их магазинах приложений Google Play и App Store.

По словам Мукабеновой, предложенные нововведения повторяют схему блокировки пиратского контента в интернете.

«Понятия программного приложения сейчас нет в законе, что часто не давало возможности правообладателям защитить права в суде», — отметила автор законопроекта, добавив, что второе чтение назначено на май 2020 года.

Как заявил изданию главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян, необходимость этих поправок не обоснована, так как магазины приложений и так удаляют пиратский контент по заявлению правообладателя.

Кроме того, Казарян указал на сложности, связанные с удалением контента внутри приложения, так как для этого понадобится выгрузка конкретных IP-адресов, которых может быть слишком много.

В ноябре прошлого года Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) озаботилась распространением пиратского контента в Telegram. Руководство ассоциации направило администрации Telegram письмо, в котором рекомендовала внедрить технологию «цифрового отпечатка», чтобы эффективнее бороться с проявлениями пиратства в мессенджере.

Больше всего АЗАПИ беспокоит большое количество аудио- и электронных книг, которые можно нелегально скачать в многочисленных Telegram-каналах. В случае, если владелец сервиса Павел Дуров откажется сотрудничать, АЗАПИ пригрозила обращением в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, в Торговую палату страны, а также Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Американскую ассоциацию книгоиздателей.

Кроме того, в декабре 2020 года стало известно о возможной «вечной» блокировке YouTube и «Яндекс.Видео».

Камнем преткновения вновь стали нелегальные копии книг. Тогда апелляционная инстанция Московского городского суда встала на сторону книжного издательства «Эксмо», утверждающего, что нелегальные копии книги «Задача трех тел» писателя Лю Цысиня свободно распространяются в аудиоформате на вышеобозначенных платформах. Согласно российскому законодательству, если ресурс дважды проигрывает дело по жалобе от правообладателя, то он может быть подвергнут блокировке на территории страны.

Возможность закрытия YouTube и «Яндекс.Видео» в России подтвердил Максим Рябыко, генеральный директор (АЗАПИ), которая представляет интересы «Эксмо» и ряда других издательств.

«Мы готовы обращаться в суд и по других книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube в России»,— заявил Рябыко.