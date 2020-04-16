«Лучше купить iPhone 11»: Apple продает колесики за $700

Apple объявила о старте продаж колесиков и комплекта стоек для своего компьютера Mac Pro (2019), сообщает портал 9to5Mac. Как и сам компьютер, эти наборы оказались слишком дорогими для большинства пользователей. Так, ножки для нового Mac Pro обойдутся покупателю в $299, а четыре колесика — в $699.

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Ценообразование Apple вызвало шквал саркастичных комментариев.

Один из пользователей заметил, что купил комплект шин для своего автомобиля по такой же цене.

«Надеюсь, в стоимость входит установка и лазерная балансировка», — иронизирует юзер.

Другой пользователь указал, что цена колесиков соответствует цене iPhone 11.

«Если вы думаете, что лучше купить — колесики для Mac Pro или iPhone 11, то я бы совершенно точно порекомендовал бы iPhone. Если вам нужны другие полезные советы — обращайтесь!» — пишет @Armin_Haghi.

Сразу несколько юзеров попросили техноблогеров снять обзор на новые колесики, чтобы определиться, стоит ли их покупать.

Некоторые пользователи так и не смогли подобрать нужных слов, чтобы оценить новинку от Apple.

При этом ценность набора колесиков для Mac Pro вызывает сомнения. Еще в феврале текущего года популярный блогер Маркус Браунли записал видеоролик, в котором показал, что компьютер от Apple, поставленный на колеса вместо стоек, просто уезжает от своего владельца — тормоза на аксессуаре не предусмотрены.

#protip don't get the wheels if you keep this thing on your desk. There's no locks. pic.twitter.com/NfkqQiNKYC — Marques Brownlee (@MKBHD) February 26, 2020

Тогда комментаторы пошутили на тему того, что для этих целей «яблоко» выпустит фирменные противооткатные упоры под колеса, которые также будут продаваться отдельно.

Стоит отметить, что релиз профессионального компьютера Mac Pro в июне прошлого года вызвал бурную реакцию среди фанатов Apple. Прежде всего досталось внешнему виду устройства, который в соцсетях сравнили с овощной теркой.

Кроме того, стартовая цена Mac Pro составляет $6 тыс., что дорого даже по меркам Apple. За дисплей придется выложить дополнительные $4999. При этом стойка для дисплея, призванная держать его вертикально, в комплект не входит, а продается отдельно — за $999.

«Каждому, кто купит подставку за $999, нужно ударить ей по лицу за глупость», — написал пользователь @zepblackstar летом прошлого года.

Накануне стало известно, что Apple представила свой новый iPhone, получивший название iPhone SE. Внутри этого смартфона в корпусе iPhone 8 установлен процессор A13 Bionic — такой же чип, что и во флагманах iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Кроме того, устройство поддерживает актуальную версию операционной системы iOS 13. iPhone SE второго поколения оснащен одинарной камерой на 12 МП. iPhone SE будет представлен в трех цветах — белом, черном и красном, а также трех вариациях — на 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Стоимость базовой версии смартфона на российском рынке составит 40 тыс. руб. Продажи в России стартуют 24 апреля.