«Восьмерка» с новым чипом: Apple представила iPhone SE

Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.

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Материал о презентации гаджета Apple озаглавила так: «Мощный новый смартфон с узнаваемым дизайном».

iPhone SE фактически делает несколько шагов назад и существенно отличается от «яблочных» флагманов внешним видом, зато сильно напоминает iPhone 8, вышедший в 2017 году.

Корпус нового смартфона закруглен по углам, а в нижней части дисплея диагональю 4,7 дюйма расположена круглая кнопка «Домой», в которую вмонтирован датчик отпечатков пальцев Touch ID, а не Face ID, как у более дорогих моделей.

На этом сходство с «восьмеркой» у iPhone SE заканчивается. Внутри нового гаджета установлен процессор A13 Bionic — такой же чип, что и во флагманах iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Это означает, что мощности iPhone SE хватит и на качественную фото- и видеосъемку, и игры, и эффекты дополненной реальности. Устройство поддерживает актуальную версию операционной системы iOS 13.

На задней крышке iPhone SE расположена одинарная камера на 12 мегапикселей, что снижает конкурентоспособность нового гаджета Apple на рынке, учитывая, что все больше производителей устанавливают в свои устройства средней ценовой категории двойные и даже тройные камеры. Впрочем, купертиновцы утверждают, что у новинки — лучшая одинарная камера за всю историю iPhone, так что снимать она должна вполне прилично.

Емкость аккумулятора iPhone SE не раскрывается, но производитель утверждает, что беспроводная быстрая зарядка позволяет зарядить смартфон до 50% за 30 минут.

«Первый iPhone SE стал хитом для многих клиентов, которым нравилось его уникальное сочетание небольшого размера, высокой производительности и доступной цены. В основу нового iPhone SE второго поколения легла та же замечательная идея, которая стала еще совершеннее — что включает в себя нашу лучшую в мире систему одинарной камеры для великолепных фотографий и видео, — оставаясь при этом очень доступной», — заявил старший вице-президент по маркетингу корпорации Apple Фил Шиллер.

iPhone SE будет представлен в трех цветах — белом, черном и красном, а также трех вариациях — на 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ.

Стоимость базовой версии смартфона на российском рынке составит 40 тыс. руб. Продажи в России стартуют 24 апреля.

Изначально презентация iPhone SE должна была состояться в марте текущего года, но из-за пандемии коронавируса была перенесена и в итоге состоялась без зрителей — в виде анонса на сайте и рекламного видеоролика. В компании решили отказаться от традиционного мероприятия, чтобы не откладывать релиз гаджета на долгое время, отметив, что в сложившейся ситуации люди как никогда полагаются на свои смартфоны. Ожидается, что флагманская линейка iPhone, которая предварительно носит кодовое название «12», будет представлена по традиции в сентябре, но в Apple пока не подтвердили эту информацию из-за нестабильности, вызванной COVID-2019. Новые смартфоны от Apple, которые могут быть показаны широкой публике уже осенью, впервые в истории компании получат поддержку технологии 5G.