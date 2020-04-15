Huawei MateBook X Pro: мощь в космическом корпусе

В России стартует предзаказ на обновленные ноутбуки Huawei MateBook X Pro и MateBook 13. Первая, флагманская, модель объединяет в себе как современный «космический» дизайн, так и отличную производительность. По сравнению с моделью предыдущего года в новом MateBook X Pro появился процессор Intel® Core™ i7-10510U десятого поколения, а также 16 ГБ оперативной памяти для решения широкого спектра повседневных задач. Видеокарта NVIDIA® GeForce® MX250 с 2 ГБ памяти GDDR5 позволяет ультрабуку не только проигрывать видеоконтент в высоком разрешении, но и «тянуть» современные компьютерные игры. Кроме того, геймерам обязательно понравится аудиосистема MateBook X Pro с четырьмя динамиками и разделенными звуковыми каналами.

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Соотношение экрана к верхней крышке Huawei MateBook X Pro составляет 91%, что создает впечатление практически полного отсутствия рамок по краям.

При этом сам 3K-дисплей является сенсорным, что очень удобно как для работы, так и для серфинга в интернете — можно скроллить страницы, увеличивать фотографии и даже делать скриншоты с помощью жестов. Опыт от использования такого экрана очень похож на опыт от использования смартфона, поэтому менять свои привычки с Huawei MateBook X Pro не придется.

close Павел Ткачук

Аккумулятора емкостью 56 Вт*ч хватает на целый рабочий день активного использования. Батарея выдержит до 13 часов просмотра видео, до 11 часов интернет-серфинга или до 15 часов выполнения стандартных задач. При этом подзарядить аккумулятор можно с помощью кабеля USB-C, который подходит к большинству современных мобильных телефонов. А учитывая, что сам Huawei MateBook X Pro весит чуть больше килограмма, то взять его с собой в дорогу, даже если вы предпочитаете общественный транспорт, — не такая уж сложная задача.

Но самой свежей функцией новой модели является «Мультискрин» — сопряжение ноутбука и смартфона в единый многофункциональный комплекс.

Для того чтобы подключить свой телефон к Huawei MateBook X Pro, не нужен отдельный провод — достаточно приложить гаджет к метке NFC справа от тачпада. После этого на экране ультрабука можно будет увидеть дисплей смартфона и уже с помощью мышки или другого устройства ввода осуществлять различные операции с файлами. Самым удобным при таком сопряжении является копирование, например фотографий — достаточно просто перетащить нужные снимки из телефона на рабочий стол.

Стоит также отметить сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку запуска ноутбука, что обеспечивает дополнительную безопасность, если ноутбук останется без присмотра.

close Павел Ткачук

Что касается Huawei MateBook 13, который относится к средней ценовой категории, то и он претерпел ряд изменений относительно прошлого года. Так, новое устройство получило процессор Intel® Core™ i5-10210U и 8 ГБ оперативной памяти. Внутренняя память составляет 512 ГБ. В Huawei MateBook 13 установлена видеокарта NVIDIA® GeForce® MX 250.

Рабочая площадь экрана MateBook 13 составляет 88%, а соотношение сторон — 3:2, что является нетипичным для современных ноутбуков, но при этом обеспечивает комфортный просмотр контента для пользователей.

При весе 1,3 кг устройство имеет габариты всего 286×211×14,9 мм, что позволяет носить его с собой куда угодно.

Обновленные MateBook X Pro и MateBook 13 будут представлены в России в цвете «космический серый». Предзаказ на ноутбуки стартует 16 апреля 2020 года. Стоимость Huawei MateBook 13 составит 77 990 руб., а Huawei MateBook X Pro — 129 990 руб.