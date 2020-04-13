Поиск контактов: Apple и Google устроят слежку за всеми

Apple и Google объявили о совместном проекте, в рамках которого в принадлежащие им операционные системы iOS и Android будет внедрено специальное программное обеспечение, предупреждающее пользователя о недавнем контакте с зараженным новым коронавирусом, сообщает The New York Times.

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Такая система будет создана в ближайшие месяцы. Она затронет несколько миллиардов пользователей, на чьи смартфоны установлены вышеобозначенные операционные системы.

Электронные устройства будут фиксировать сигналы от других гаджетов, которые находятся в непосредственной близости от владельца, и сообщать ему о приближении к инфицированному COVID-2019.

Органы здравоохранения разных стран едины во мнении, что продвинутая система отслеживания зараженных и всех, кто с ними контактировал, может помочь в замедлении темпов пандемии. Тем не менее, это объединение двух IT-гигантов, которые в «мирное время» являются конкурентами друг друга, вызывает много вопросов, касающихся приватности пользователей. Не секрет, что практически все смартфоны в мире работают либо на базе iOS, либо на базе Android. Таким образом, эта система покроет практически весь земной шар — всех владельцев смартфонов, а также их ближайшие контакты.

Глава Apple Тим Кук заявил в своем Twitter, что инструмент по отслеживанию зараженных коронавирусом поможет сдержать распространение инфекции, но при этом «будет уважать принцип прозрачности и право пользователя на согласие». Гендиректор Google Сундар Пичаи также подчеркнул, что система «хороша защищена в плане обеспечения приватности пользователей».

Однако есть те, кто не готов верить Кремниевой долине на слово. Среди них, например, президент США Дональд Трамп.

«Это очень новая и интересная технология. Но многие люди волнуются, что она может ограничить их свободы», — заявил американский лидер в конце прошлой недели.

Несмотря на то что польза от подобных инструментов очевидна всем, не стоит забывать о том, что такие системы должны быть хорошо сбалансированы в плане сбора той информации, которая действительно необходима, и не должны иметь доступ ко всем данным, хранящимся на смартфоне пользователя. Многие страны уже используют технологии для отслеживания зараженных, и это приносит свой результат, но далеко не все относятся к приватности своих граждан с необходимым пиететом. Так, например, Южная Корея собирает не только геолокацию, но и информацию о финансовых транзакциях, видео с камер наблюдения и даже записи разговоров людей на улицах.

«Если вы обратите внимание на уведомления, которые рассылаются в Южной Корее, то заметите, что в них указывается пол, возраст, район и место работы потенциального заболевшего — то есть те данные, которые необязательно распространять, если ты хочешь просто предупредить соседа», — заявила в беседе с CNBC Жозефина Вулф, профессор кафедры кибербезопасности Университета Тафтса.

По ее словам, когда люди видят избыточную информацию в таких сообщениях, они становятся излишне подозрительными.

Как отметила Вулф, причины сбора персональных данных должны быть максимально прозрачны и ясны, чтобы люди понимали, что цель оправдывает подобные меры. Информация, которую хотят собирать Google и Apple, будет использоваться медицинскими организациями.

Однако всегда существует риск, что в дальнейшем эта же технология будет использоваться другими лицами в других целях — например, правоохранительными органами.

«Перед нами встает важный вопрос — как мы собираемся ограничить использование собранных данных, чтобы это в конечном итоге не превратилось в долгосрочную слежку, когда пандемия закончится», — отметила профессор.