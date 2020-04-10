«Новая убойная функция»: звонки вновь стали популярными

Пандемия коронавируса привела к тому, что телефонные звонки вновь стали актуальны, сообщает New York Times со ссылкой на крупнейших провайдеров связи в США. В то время как телеком-компании активно готовились к увеличению интернет-трафика из-за того, что многие люди вынуждены работать из дома, никто не ожидал, что абоненты вновь вернутся к старым добрым голосовым вызовам, которые уже давно считаются атавизмом старой эпохи.

По данным крупнейшего оператора США Verizon, ежедневно компания обрабатывает в среднем 800 млн звонков. Эта цифра в два раза больше того количества звонков, которые американцы совершают в День матери — традиционно это самый загруженный для телефонных сетей день в стране.

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Verizon также отметил, что продолжительность вызовов увеличилась на 33% по сравнению со звонками до эпидемии нового коронавируса. По статистике другого оператора, компании AT&T, количество телефонных звонков выросло на 35%, а объем вызовов с помощью Wi-Fi увеличился вдвое относительно того же показателя до пандемии.

Что касается интернет-трафика, то Verizon и AT&T отметили его увеличение на 20-25%.

Новый интерес к голосовым звонкам удивляет, учитывая стабильное снижение их популярности за последние несколько лет. Звонки с использованием беспроводных технологий заменили и вытеснили с рынка вызовы с помощью телефона. Однако операторы утверждают, что количество минут, которое абоненты тратят на «голос», за последние десять лет практически не изменилось — поменялся только способ связи.

Теперь же сложившийся кризис вызвал у населения новые потребности.

«Мы стали той нацией, которая звонит так, как никогда не звонила. Нам нужен человеческий голос», — заявила комиссар Федеральной комиссии по связи (FCC) США Джессика Розенворсель.

Как отметил исполнительный вице-президент AT&T Крис Самбар, на текущий момент звонки используются и для личных переговоров, и для работы. При этом если до пандемии и введения карантинных норм больше всего голосовых вызовов наблюдалось в утренние и вечерние часы, то теперь звонки совершаются постоянно, на протяжении всего дня.

«Звонки — это новая убойная функция. Никто этого не ожидал», — заявил Самбар.

Он добавил, что AT&T и другие провайдеры провели ряд мер, чтобы обеспечить бесперебойную связь для всех желающих в новых условиях повышенного спроса.

«Много лет подряд мы наблюдали, как люди тратят все меньше и меньше времени на звонки, особенно на устройствах, поддерживающих беспроводные технологии. Необходимость оставаться дома вновь вызвала у людей потребность оставаться на связи, общаясь друг с другом голосом», — соглашается технический директор Verizon Кайл Малади.

При этом отмечается, что спрос на голосовые вызовы увеличился даже среди того поколения молодых людей, которые выросли в эпоху SMS-сообщений и мессенджеров.