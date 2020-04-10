Сейчас не до этого: коронавирус лишил мир новых эмодзи

Пандемия нового коронавируса не только снизила спрос на смартфоны, но и повлияла на то, что является их неотъемлемой частью — выпуск новых эмодзи. Согласно сообщению консорциума Unicode, релиз очередного набора под номером 14.0 отложен на полгода.

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«В связи с COVID-19 Unicode решил перенести выпуск версии Unicode Standard 14.0 на шесть месяцев — с марта на сентябрь 2021 года. Эта задержка также повлияет на выход соответствующих спецификаций и данных, например новых значков эмодзи. Консорциум Unicode сильно зависит от усилий добровольцев. В нынешних обстоятельствах у наших волонтеров много других забот, поэтому мы решили сдвинуть дату релиза ради их интересов. В этом году мы не сможем придерживаться того же графика, что и в предыдущие годы», — заявил президент Unicode Марк Дэвис.

Таким образом, Unicode 14.0 выйдет не в марте, в сентябре 2021 года.

Учитывая, что процесс внедрения эмодзи в смартфоны занимает около восьми месяцев, то новые персонажи появятся на устройствах пользователей не раньше 2022 года.

Хорошие новости заключаются в том, что изменения в планах никак не затронут Unicode 13.0, который был анонсирован в марте текущего года, так что уже заявленные эмодзи должны увидеть свет осенью. Всего в новом сборнике будет 117 новых эмодзи, включая руку со сведенными вместе пальцами, боба, мамонта, пиньяту, вантуз, мышеловку и другие пиктограммы.

В конце 2019 года стало известно, что Facebook и принадлежащий ему фотохостинг Instagram начал банить пользователей, которые используют эмодзи, чтобы донести сексуальный подтекст. В частности, ограничения касаются изображений баклажана, персика, капелек, а также некоторых пиктограмм, обозначающих жесты. В новых правилах поведения Facebook такие эмодзи описываются как «контекстуально-специфические и широко используемые в сексуальном подтексте».

Кроме того, эмодзи теперь нельзя закрывать обнаженные части тела. Известно, что Instagram разрешал публикации «голых» снимков, если половые органы и женские соски чем-то прикрыты. Этим часто пользовались звезды и популярные блогеры, пряча «взрослый контент» за эмодзи. Теперь такой ход не пройдет.

При этом в политике пользования Facebook говорится о том, что публикация, содержащая в себе опасные эмодзи, не должна предлагать или просить у других пользователей секс. Если же этого не происходит, то такой контент не нарушает правила и остается на платформе.

Официальный представитель Facebook в комментарии подчеркнул, что социальная сеть и Instagram не блокируют сексуальные эмодзи без разбора.

«Контент будет удален из Facebook или Instagram только в том случае, если он содержит сексуальный эмодзи вкупе с определенной или завуалированной просьбой прислать обнаженное фото, вступить в половую связь или диалог на сексуальную тематику», — заявил спикер компании.