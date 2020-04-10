Huawei P40 Pro: будущее фотографии наступило

В камере Huawei P40 Pro установлено четыре объектива, каждый из которых выполняет свою функцию. Основной широкоугольный объектив 50 МП с оптической стабилизацией делает максимально детализированные и насыщенные фото. Ультраширокоугольный кинообъектив 40 МП снимает интересные видео со спецэффектами. Сверхчувствительный телеобъектив 12 МП отвечает за съемку на расстоянии, а 3D-объектив для измерения глубины резкости – за портретные фото с художественным эффектом боке.
Такое количество модулей, объединенных в единую фотосистему Leica, создает камерофон, который может без труда заменить зеркальную фотокамеру средней ценовой категории. Особенно актуальным это может стать в путешествиях, когда необходимо привезти из отпуска красивые фотографии, но таскать с собой тяжелый аппарат совсем не хочется.2 Чем больше, тем лучше?
В серии Huawei P40 производителю удалось соблюсти баланс между количеством мегапикселей и другими характеристиками камеры, что в конечном итоге привело к отличным результатам. В смартфонах этой линейки установлена качественная оптика и широкий высокочувствительный сенсор 1/1,28 дюйма, а большое количество мегапикселей – 50 МП – позволяет разглядеть на снимках самые мелкие детали.
Стоит отметить, что качество фотографий на Huawei P40 действительно на высоте. Кадры, которые получаются при съемке, подойдут не только «для интернета», но и для печати в фотосалонах.3 Бесконечность — не предел
В новой серии Huawei P40 зум продолжает традиции, заданные прошлогодним флагманом Huawei P30 Pro. Внутри смартфона установлены 5-кратный оптический, 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой зумы, которые были существенно доработаны и теперь ставят во главу угла не только расстояние, с которого делается снимок, но и качество фотографий.
Зум в Huawei P40 Pro дает возможность пользоваться им даже ночью в условиях плохого освещения и при этом демонстрирует отличный результат на выходе. Можно уверенно сказать, что эта функция — не маркетинговый ход для рекламы, а по-настоящему эффективное нововведение.4 Инструмент для блогера
Сейчас все больше производителей смартфонов заботятся не только о качестве фотографий, но стараются обеспечить и видеоролики на уровне, так как «тяжелые» файлы уже без труда пересылаются со смартфона на смартфон и публикуются в социальные сети прямо с персонального гаджета. С конца 2019 года во флагманских моделях Huawei присутствует кинообъектив, который имеет три важные функции, полезные для любого блогера: запись видео с эффектом слоу-мо, ночная видеосъемка и покадровая ультраширокоугольная съемка в формате 4K.
Huawei P40 Pro помимо прочего может порадовать владельца видеосъемкой в режиме двойного кадра, где комбинируются общий план и увеличенный фрагмент изображения. Эти функции вкупе с эффектами дополненной реальности (AR) и хорошей стабилизацией позволяют использовать новый флагман как инструмент для создания качественного контента, который будет вдохновлять своих зрителей и генерировать большое количество просмотров.5 ИИ протянет руку помощи
Умная камера в серии Huawei P40 с поддержкой искусственного интеллекта умеет распознавать сюжет съемки и подстраивать под него параметры. Кроме того, модели новой линейки на 45% точнее передают цвета и различают условия окружающей среды, выделяя в ней людей — в этом тоже кроется заслуга ИИ.
Внедрение смарт-технологий в камерофоны является хорошим подспорьем для фотографов, которые не тратят время на выкрутку ползунков в графическом редакторе, так как получившийся снимок уже изначально выглядит хорошо. Однако, если вы «старовер» и не привыкли доверять машине тонкую работу, в Huawei P40 Pro предусмотрен режим «Профи», в котором можно произвести все настройки вручную.
С 10 апреля смартфоны Huawei P40 Pro и Huawei P40 можно приобрести в магазинах по всей России. Рекомендованная розничная цена – 69 999 рублей и 49 999 рублей, соответственно. Два новых устройства доступны в мерцающем серебристом и черном цветах. На флагманах предустановлен фирменный магазин приложений Huawei AppGallery, а также работает бесконтактная оплата Huawei Pay (с поддержкой карт Union Pay) и «Кошелек» (с поддержкой MasterCard).