Huawei P40 Pro: будущее фотографии наступило

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Сила в единстве

В камере Huawei P40 Pro установлено четыре объектива, каждый из которых выполняет свою функцию. Основной широкоугольный объектив 50 МП с оптической стабилизацией делает максимально детализированные и насыщенные фото. Ультраширокоугольный кинообъектив 40 МП снимает интересные видео со спецэффектами. Сверхчувствительный телеобъектив 12 МП отвечает за съемку на расстоянии, а 3D-объектив для измерения глубины резкости – за портретные фото с художественным эффектом боке.

Такое количество модулей, объединенных в единую фотосистему Leica, создает камерофон, который может без труда заменить зеркальную фотокамеру средней ценовой категории. Особенно актуальным это может стать в путешествиях, когда необходимо привезти из отпуска красивые фотографии, но таскать с собой тяжелый аппарат совсем не хочется.