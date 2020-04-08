«Наша общая жертва»: Tesla сокращает зарплаты сотрудникам

Tesla сокращает производство на своих фабриках в США по меньшей мере до 4 мая из-за пандемии коронавируса. Из-за этого компании пришлось пойти на сокращение заработной платы своих сотрудников на 10-30%, а также на предоставление части работников неоплачиваемого отпуска на время карантина. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на письмо руководства компании, отправленное в адрес сотрудников Tesla.

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В документе говорится о том, что урезанные зарплаты сохранятся до конца второго квартала текущего года.

Так, вице-президенты лишатся 30% оклада, топ-менеджеры уровня директора — 20%, а обычные работники — 10%.

Те сотрудники, которые не могут работать из дома и чья работа не несет в себе критической важности для компании, отправятся в неоплачиваемый отпуск до 4 мая. Эти новые меры вступят в силу с 13 апреля.

«В то время как мы продолжаем осуществлять минимум операций, мы ожидаем возобновления производства в обычном режиме на наших предприятиях в США 4 мая, если ситуация не изменится существенным образом. До этого времени важно, мы должны предпринять ряд важных мер, чтобы гарантировать выполнение наших долгосрочных планов. Это общая жертва всей компании, которая позволит нам остаться на плаву в эти сложные времена», — говорится в электронном письме, подписанном главой отдела кадров Tesla Валери Воркман.

В распоряжении Tesla находятся как минимум три крупных завода, расположенных на территории Соединенных Штатов. Главная фабрика компании расположена в калифорнийском Фремонте. Завод в Неваде производит аккумуляторы и электромоторы для Model 3, а объект в Буффало, штат Нью-Йорк, выпускает солнечные батареи.

На текущий момент производство Tesla практически прекращено, за исключением не большого числа критически важных операций на фабрике во Фремонте.

Обычно на ней одновременно трудятся свыше 10 тыс. человек, но на время пандемии их количество было сокращено до 2500.

В марте руководство Tesla заявило о том, что обладает достаточными средствами, чтобы выжить в кризис, вызванный эпидемией нового коронавируса — около $8,5 млрд наличных и еще $3 млрд она может получить в кредит. Этой суммы будет достаточно, чтобы «пережить времена неопределенности».

В конце марта стало известно, что генеральный директор Tesla Илон Маск передал штату Калифорния свыше 1 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для больных коронавирусом

«Несколько дней назад я говорил вам, что Маск доставит тысячу аппаратов ИВЛ на этой неделе. Они прибыли в Лос-Анджелес… Благодаря героическим усилиям», — заявил губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом во время пресс-конференции.

Кроме того, ранее Маск пообещал, что переоборудует свои заводы для выпуска собственных аппаратов ИВЛ, если в стране будет ощущаться их нехватка.

На этой неделе Tesla представила прототип аппарата искусственной вентиляции легких, который почти полностью собран из автозапчастей, включая детали седана Model 3.

«Мы хотим использовать детали, с которыми хорошо знакомы и в надежности которых уверены. Они доступны в большом объеме, с ними мы можем работать быстро»,— заявил инженер Tesla Джозеф Мардалл.