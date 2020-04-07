Для учебы и работы: чего ждать от Huawei MatePad Pro

MatePad Pro — новый флагманский планшет от компании Huawei, который призван заменить пользователю компьютер, так как объединяет в себе высокую производительность с технологиями для комфортной работы или учебы как в офисе или университете, так и дома.

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Диагональ Huawei MatePad Pro составляет 10,8 дюйма, соотношение сторон экрана — 16:10. Рабочая площадь – 90%, корпус тонкий, но прочный, вес минимальный, рамка – металлическая. Всё это является важным фактором при выборе планшета — многие покупатели, выбирая гаджет из высокой ценовой категории, обращают внимание именно на дизайн.

Кроме того, пользователям хочется быть уверенными, что планшет без труда справится с ежедневными задачами. Внутри Huawei MatePad Pro установлен восьмиядерный процессор Kirin 990, который может похвастаться не только мощностью, но и энергоэффективностью, так как имеет функцию распределения нагрузки. Устройство не перегревается и не тормозит, даже если запустить восемь приложений.

Что касается времени работы, то аккумулятор Huawei MatePad Pro на 7250 мА*ч выдерживает до 12 часов в режиме просмотра загруженного видео.

Подзаряжать планшет в течение дня не придется. Кстати, MatePad Pro поддерживает обратную беспроводную зарядку, а значит, умеет заряжать другие гаджеты, например, смартфоны, умные часы или наушники.

Для комплекта к Huawei MatePad Pro можно приобрести стилус Huawei M-Pencil (по предзаказу он идет в подарок), который магнитится к верхнему краю планшета. Этот аксессуар распознает 4096 уровней нажима и наклона пера. Очень удобным оказалось заряжать перо: для этого просто нужно примагнитить его к основному устройству и всего через 30 секунд можно продолжить работу (в течение еще как минимум 10 минут).

close Павел Ткачук

Помимо прочего, новый гаджет совместим с внешней клавиатурой Smart Magnetic Keyboard (также идет в подарок при предварительном заказе с 8 по 16 апреля на сайте онлайн-магазина Huawei). Она выполняет и функцию чехла и подключается по Bluetooth — вместе с ней планшет фактически превращается в ноутбук, что делает его еще более удобным в использовании. Стоит отметить, что клавиатура подключается практически мгновенно, когда вы устанавливаете на нее устройство. Питается клавиатура беспроводным способом.

В Huawei MatePad Pro представлены новейшие технологии, с которыми решение задач ускоряется в разы.

Так, можно запустить сразу три приложения на одном экране или открыть одно из них в двух соседних окнах, что особенно удобно при горизонтальной ориентации экрана.

При этом размер каждого окна регулируется вручную. Правда, режим App Multiplier поддерживает пока ограниченное число Android-приложений.

Кроме того, на экране планшета можно транслировать дисплей собственного смартфона Huawei с функцией «Мультискрин», принимая звонки, общаясь в мессенджерах и передавая файлы, не прикасаясь при этом к телефону.

close Павел Ткачук

На Huawei MatePad Pro предустановлен офисный пакет WPS, позволяющий работать с документами, таблицами и презентациями фактически сразу после покупки — дополнительной установки сторонних программ для этого не потребуется.

В России Huawei MatePad Pro будет представлен в полночном сером цвете. При этом версия планшета 6 ГБ + 128 ГБ с Wi-Fi обойдется покупателю в 44 990 руб., а 6 ГБ + 128 ГБ с Wi-Fi и LTE — в 49 990 руб. Старт открытой продажи назначен на 17 апреля.