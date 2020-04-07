Доверить самое главное: какие смартфоны стоят на страже данных

Специалисты Роскачества обновили собственный рейтинг лучших смартфонов, проведя тестирование новых 18 моделей и добавив к системе оценки новый параметр — конфиденциальность и сохранность персональных данных владельца. На первой строчке топ-10 оказался Samsung Galaxy S10+ cо 128 Гб, который сместил предыдущего лидера в лице iPhone 11. С расширенным рейтингом гаджетов можно ознакомиться на сайте Роскачества.

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Как отметили в организации, с течением времени происходит модернизация смартфонов — изменение форм-фактора, добавление новых функций и стандартов связи, поэтому в обновленной программе эксперимента повышенное внимание уделялось параметрам безопасности и конфиденциальности, а также автономности работы и прочности устройств.

Ранее Роскачество также оценивало защиту персональных данных владельца, но этот параметр не влиял на общий рейтинг смартфона.

Тем не менее, способность устройства защищать личную информацию пользователя является важным фактором для многих покупателей, поэтому было решено включить этот фактор в тестирование.

По словам начальника Департамента аналитики и проектного управления Роскачества Станислава Полубинского, 86,5% респондентов заявили о важности обеспечения защищенности данных при выборе смартфона.

Как выяснилось в ходе исследования, ни один из существующих на рынке смартфонов не может обеспечить стопроцентную защиту.

«В ходе тестов новых моделей смартфонов эксперты оценивали защищенность устройств и их операционных систем паролями, насколько их тяжело взломать путем перебора, уровень шифрования передаваемых данных, отсутствие уязвимостей.

И хотя все 18 моделей были признаны достаточно защищенными (даже если владелец пойдет путем наименьшего сопротивления и не будет выстраивать сложную систему идентификации), ни одну из них нельзя назвать защищенной на 100%», — заявил Полубинский.

Отмечается, что самые высокие баллы по параметру защищенности информации набрали Xiaomi Mi Note 10 Pro, Huawei Mate 30 Pro и все новые флагманы Samsung Galaxy S20.

Что касается конфиденциальности данных, то тестирование на этот параметр было еще сложнее, так как часто владельцы смартфонов не задумываются, в какие компании отправляются его личные данные. Речь идет о предоставлении доступов разного уровня как сторонним приложениям, так и разработчикам операционной системы (ОС), которая установлена на устройстве юзера.

«При покупке смартфона важно обращать внимание не только на его технические характеристики и цену, но и на политику производителя в отношении персональных данных, продолжительность поддержки им своих устройств, частоту выпуска обновлений ПО (особенно обновлений безопасности). В связи с этим лучше отдавать предпочтение уже состоявшимся игрокам рынка, а не малоизвестным компаниям, которые только начинают выпускать продукцию.

Дополнительные риски появляются, когда такие производители включают в свои прошивки приложения от сторонних разработчиков.

Известны случаи, когда злоумышленники предустанавливали вредоносные программы в смартфоны на этапе их сборки на заводе, пользуясь тем, что производители задействовали сторонних разработчиков мобильного ПО», — рассказал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Сообщается, что ни одна из протестированных моделей не предлагает отказаться от условий и положений разработчика ОС во время настройки. Кроме того, многие устройства навязывают установки дополнительного программного обеспечения, от которого нельзя отказаться.