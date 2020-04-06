В тюрьму за порно: чем нельзя заниматься в Zoom

Во время самоизоляции особую популярность приобрело приложение Zoom, позволяющее создавать видеочаты и общаться с коллегами и родственниками. Отсутствие жестких мер безопасности в этом сервисе привело к появлению нового вида хулиганства, получившего название «зумбомбинг», когда пользователь подключается к чужой конференции и загружает на всеобщее обозрение порноролики или другой контент, который может быть неприемлем для определенных групп населения.

Реклама

Американские власти решили бороться с этой проблемой радикально — федеральная прокуратура штата Мичиган выпустила заявление, в котором назвала «зумбомбинг» не видом пранка, а настоящим преступлением.

«Хакеры мешают проведению собраний и онлайн-уроков загрузкой порнографии и/или изображений, разжигающих ненависть. Любому, кто взломает видеоконференцию, могут быть предъявлены обвинения в связи с совершением федерального преступления», — говорится в сообщении прокуратуры.

Обвинения могут включать в себя срыв публичного мероприятия, компьютерный взлом, преступления на почве ненависти, мошенничество и др. Каждое из этих преступлений карается либо штрафом, либо тюремным заключением. Наказание будет определяться для каждого «зумбомбера» в зависимости от того, каким образом он или она проникли в чат и как пытались повлиять на его проведение.

«Вам кажется зумбомбинг — это смешно? Посмеемся, когда вас арестуют. Если вы вмешаетесь в телеконференцию или онлайн-встречу в Мичигане, то в скором времени в вашу дверь может постучаться полиция», — заявил прокурор штата Мэттью Шнайдер.

Ранее сообщалось, что одна из школ в Норвегии прекратила проведение онлайн-уроков после того, как в чате класса появился голый человек — неизвестный мужчина, подключившись к конференции, адрес которой он подобрал вручную, разделся на глазах у нескольких несовершеннолетних детей.

Продакт-менеджер Whereby Ингрид Дегегаард принесла свои извинения пострадавшим, добавив, что в последнее время зафиксировано несколько подобных случаев, когда взрослые люди намеренно ищут видеоконференции со школьниками, которые вынуждены обучаться удаленно из-за коронавируса.

Ранее эксперты по кибербезопасности заявили о том, что Zoom — не пригоден для проведения бизнес-встреч и государственных мероприятий, так как «не умеет хранить секреты», передает »Би-би-си» со ссылкой на заявление Citizen Lab. Как утверждают специалисты ИБ-компании, этот сервис использует нестандартное шифрование, а кроме того передает данные пользователей через китайские сервера.

«Zoom совершил классическую ошибку, спроектировав и внедрив собственную схему шифрования, вместо того, чтобы использовать один из существующих стандартов для шифрования голосового и видео-контента», — сказал Билл Марчак, научный сотрудник Citizen Lab.

Он отметил, что существующее в Zoom шифрование — это «лучше, чем ничего», но юзерам, использующим этот сервис, необходимо дважды подумать перед тем, как обсуждать конфиденциальную информацию в чатах этого приложения.