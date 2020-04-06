«Хотят истребить нас»: как связаны 5G и коронавирус

Неизвестные злоумышленники осуществили поджог мобильных вышек 5G в Бирмингеме, Ливерпуле и Белфасте, связав появление коронавируса с новым стандартом сотовой связи, сообщает The Verge. Причиной этому стало широкое распространение в социальных сетях теорий заговора о вредных свойствах сетей пятого поколения.

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Оператор одной из вышек, компания EE, заявил о том, что диверсия лишила мобильной связи близлежащий район.

«Наши инженеры выясняют причину пожара на одной из наших вышек в Бирмингеме. Если выяснится, что это был поджог, что является основной версией, то мы поможем полиции Уэст-Мидлендса установить виновника. Этот объект обслуживал тысячи людей в районе Бирмингема, обеспечивая связь 2G, 3G и 4G на протяжении многих лет. Мы постараемся как можно быстрее восстановить полное покрытие, но ущерб от пожара довольно значительный», — сообщил официальный представитель EE.

В крупнейших соцсетях и онлайн-платформах, включая Facebook, существует большое количество групп с тысячами участников, которые делятся слухами и теориями заговора о том, что связь 5G несет в себе угрозу здоровью, а также является первопричиной появления COVID-2019.

Одна из таких теорий рассказывает о том, что новый коронавирус появился в Ухане, потому что этот город не так давно начал развертывание сетей пятого поколения.

В связи с этим патоген якобы продолжил распространяться в другие населенные пункты, где также начали устанавливать 5G-вышки. При этом эта теория не объясняет, как вирус появился, например, в Иране или Японии, где новый стандарт еще не вводился.

Не существует никаких доказательств того, что 5G каким-то образом может быть связан с коронавирусом. Более того, 5G не оказывает никакого вредного воздействия на организм человека — уровень излучения от этого стандарта не превышает принятые в мире нормы.

Директор отдела нормативно-правового регулирования Ассоциации GSM Джон Джусти в интервью «Газете.Ru» от октября 2019 года сообщил о том, что существуют международно принятые предельные значения, от которых зависит применение частот для мобильной связи.

«Было много исследований, результаты которых демонстрируют, что если заданные пределы не нарушаются, то вреда здоровью не наносится. Подобные опасения высказывались и тогда, когда развертывались сети 2G, 3G, 4G — и вот теперь 5G.

Проблема здесь точно такая же, но результаты исследований четки и понятны — если работа ведется в пределах, установленных научными исследованиями, то с вами ничего не случится.

Мне не известны такие случаи, когда какая-либо страна сознательно шла на нарушение этих пределов», — заявил Джусти.

Тем не менее, количество тех, кто верит в теории заговора, связывающие 5G и коронавирус, только растет. Ситуацию усугубляет тот факт, что эти слухи начали поддерживать и распространять публичные люди, например, звезды спорта. Так, британский боксер Амир Хан заявил о том, что не верит в естественное появление COVID-2019.

«Я не думаю, что коронавирус пришел из Китая. Это ложь. Люди говорят, что они ели летучих мышей, змей. Вы верите в это? Я нет. Вы не думаете, что это как-то связано с этими вышками 5G, которые буквально вырастают у нас на глазах? Это искусственная вещь», — сообщил спортсмен. По его словам, с помощью коронавируса осуществляется контроль за людьми.

«Они хотят истребить всех нас, поэтому и говорят, что вирус особенно опасен для пожилых людей», — сказал боксер.

Среди тех, кто поддержал слухи о 5G, стал и голливудский актер, звезда сериала «Настоящий детектив» Вуди Харрельсон, который опубликовал выдержку из статьи о связи нового стандарта и коронавируса в своем Instagram.

«Многие мои друзья говорят о негативном влиянии 5G. Моя подруга Камилла прислала мне вот это, и хотя я пока еще не имел возможности проверить теорию, она кажется мне очень интересной», — написал актер.

Против 5G также высказалась исполнительница хита «Paper Planes», певица M.I.A.

«Я не думаю, что 5G помогает распространять COVID-19. Но мне кажется, что 5G замедляет процесс восстановления организма, так как тело привыкает к сигналам на новых частотах», — заявила артистка в своем Twitter.

Широкое распространение фейков о 5G привело к тому, что YouTube пообещал удалять ролики, в которых будет рассказываться о вероятной связи нового стандарта и COVID-2019, так как подобный контент «не имеет под собой медицинских оснований» и может вводить пользователей в заблуждение».