Как спасти США: Билл Гейтс дал новые рекомендации

У США не получилось сдержать коронавирус, прежде чем он начал агрессивное распространение по стране, но еще остается возможность принятия важных решений, которые помогут спасти страну, заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс в колонке Washington Post.

«Окно для принятия важных решений еще не закрылось. Выбор, которые мы и наши власти делают сейчас, будет иметь огромное влияние на то, как скоро число случаев заболевания начнет снижаться, как долго экономика останется закрытой и скольким американцами придется хоронить близких людей из-за COVID-2019», — сообщил филантроп.

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Гейтс указал на три важных шага, которые стоит предпринять для борьбы с коронавирусом. Прежде всего, США необходимо придерживаться единого подхода по карантинным мерам для всех штатов одновременно. Несмотря на все увещевания врачей, некоторые регионы страны не ввели режим самоизоляции — так, в некоторых штатах открыты общественные пляжи, а в других все еще работают рестораны.

«Это приведет к катастрофе. Как люди могут свободно перемещаться между штатами, так нет преград и у вируса. Нашим лидерам необходимо поставить вопрос ребром — карантин — означает карантин повсеместно», — пишет Гейтс.

Он отметил, что процесс сокращения числа зараженных новым коронавирусом может продлиться еще 2,5 месяца.

Вторым шагом предприниматель назвал создание возможностей для проведения большего числа тестов на COVID-2019.

«Спрос на тесты, вероятно, превысит предложение в течение некоторого времени, и сейчас трудно определить, кому достанутся те немногие тесты, которые доступны. Из-за этого мы не можем определить точное количество случаев заражения и выяснить, куда вирус направится дальше, и вернется ли обратно», — пишет Билл Гейтс.

Заключительной мерой по версии Гейтса является выработка единого подхода к разработке вакцины и поиску лекарства от коронавируса, включая сотрудничество на разных уровнях власти. В то время как ученые посвящают этой задаче все свое время, главы штатов могут тоже внести свою лепту, не допуская распространения слухов или «панических закупок», когда люди бросаются сметать полки в магазинах.

«Ведь задолго до того, как гидрохлорохин разрешили применять в качестве экстренной меры при COVID-2019, люди начали скупать его пачками, из-за чего пациенты с волчанкой столкнулись с дефицитом препарата, без которого они умрут», — отметил сооснователь Microsoft.

В конце своей колонки Гейтс заявил о том, что еще в 2015 году призвал мировых лидеров готовиться к пандемии точно так же, как они готовятся к войне — используя симуляции, чтобы найти слабые места в системе.

«Как мы видим на примере 2020 года, нам есть, куда стремиться. Но я верю, что если мы примем правильные решения сейчас, основываясь на науке, имеющейся информации и опыте медицинских работников, мы сможем спасти жизни и вернуть страну к работе.

Как мы видели в этом году, нам предстоит долгий путь. Но я все еще верю, что если мы примем правильные решения сейчас, основываясь на науке, имеющихся данных и опыте медицинских работников, мы сможем спасти жизни и вернуть страну к нормальному состоянию», — заключил Билл Гейтс.