Премиальные камерофоны: в Россию едет серия Huawei P40

2 апреля в России стартует предзаказ на новую флагманскую серию смартфонов Huawei, в которую вошли модели Huawei P40 Pro и Huawei P40. Оба устройства созданы на базе процессора Kirin 990 5G и оснащены передовыми технологиями мобильной фото- и видеосъемки.

Реклама

К новым флагманам стоит присмотреться всем, кому мощная камера в телефоне так же важна, как возможность осуществлять звонки. В Huawei P40 Pro и Huawei P40 установлена усовершенствованная фотосистема Leica, включающая в себя три или четыре модуля — в зависимости от выбранной модели.

Huawei P40 Pro позволяет фотографировать объекты издалека благодаря 5-кратному оптическому, 10-кратному гибридному и 50-кратному цифровому зуму.

В новой флагманской линейке впервые представлена технология Golden Snap, с помощью которой искусственный интеллект камеры делает несколько кадров движущихся объектов (даже если вы нажимаете на спуск один раз), а затем выбирает лучший. Кроме того, технология позволяет удалять с готовых снимков нежелательные детали (например, прохожих возле достопримечательностей и отражения в стекле), выполняя роль продвинутого фоторедактора.

close Huawei

Что касается видео, то в Huawei P40 Pro установлен кинообъектив на 40 МП, который снимает в формате 4K HDR на аппаратном уровне. Также есть режим замедленной съемки с частотой 7680 кадров в секунду (для большей детализации замедленного действия) и съемка с художественным эффектом размытого фона.

Экран Huawei P40 Pro имеет закругленные грани со всех четырех сторон, что обеспечивает устройству стильный внешний вид. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев: он серьезно доработан и откликается на 30% быстрее, чем датчики предыдущего поколения.

На экран можно выводить окна нескольких приложений одновременно – такого в смартфонах Huawei еще не было.

Для удобной бесконтактной оплаты товаров и услуг в серии Huawei P40 предусмотрено как собственное приложение Huawei Pay (для карт UnionPay нескольких российских банков), так и приложение отечественных разработчиков «Кошелек». С 10 апреля владельцы устройств серии P40 смогут загрузить в «Кошелек» карты MasterCard более чем 40 банков-партнеров и расплачиваться смартфоном в одно касание через встроенный NFC-модуль.

Huawei P40 Pro и Huawei P40 будут доступны российским пользователям в двух цветах — мерцающем серебристом и черном. Стоимость Huawei P40 составит 69 999 руб., а Huawei P40 — 49 999 руб.