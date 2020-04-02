Все средства хороши: ВОЗ признала пользу компьютерных игр

18 компаний, связанных с игровой индустрией, включая стриминг-гиганта Twitch и Activision Blizzard, запустили кампанию #PlayApartTogether, поощряя пользователей, выбравших компьютерные игры в качестве развлечения в условиях карантина. Геймеры сохраняют физическую дистанцию, но при этом остаются на связи со своими друзьями и близкими.

«Еще никогда не было так важно, чтобы люди оставались в безопасности и при этом не теряли связь друг с другом. Игры являются идеальной платформой, так как они объединяют людей через призму радости, цели и смысла. Мы гордимся тем, что участвуем в такой достойной и необходимой инициативе», — заявил генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик.

Реклама

«Физическое дистанцирование не должно равняться социальной изоляции. Чтобы выровнять кривую статистики, давайте будем оставаться на расстоянии и принимать другие меры ради общественного здоровья, например, чаще мыть руки, а также давайте играть на расстоянии вместе. Это поможет преодолеть кризис. Для поклонников Riot Games игра — это не просто игра, а важная часть их жизней. А теперь игра для миллиардов игроков во всем мире может помочь делу спасения многих жизней. Давайте победим в этой битве против COVID-19 сообща», — пишет главный исполнительный директор Riot Games Николо Лоран.

Разработчики игр и онлайн-платформы пообещали на время карантина проводить специальные события и выдавать эксклюзивные награды. Кроме того, во время игровых сессий игроки будут видеть рекомендации от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) касательно нового коронавируса.

В поддержку #PlayApartTogether выступил посол ВОЗ по глобальным стратегическим вопросам Рэй Чамберс, заявив о том, что игровая индустрия делает правильное дело.

«Физическое дистанцирование + другие меры по сглаживанию кривых + спасение жизней», — написал Чамберс в своем Twitter-аккаунте.

We're at a crucial moment in defining outcomes of this pandemic. Games industry companies have a global audience - we encourage all to #PlayApartTogether. More physical distancing + other measures will help to flatten the curve + save lives. https://t.co/QhX0ssN0lH — Ray Chambers (@RaymondChambers) March 28, 2020

В свою очередь Чамберса поддержал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Благодарю Рэя Чамберса за сотрудничество с игровой индустрией, которая теперь демонстрирует рекомендации ВОЗ своим пользователям. Мы все должны играть сообща [#PlayApartTogether], чтобы победить коронавирус», — заявил Гебрейесус.

Thank you @RaymondChambers for mobilizing the gaming industry to feature @WHO advice on #COVID19 to their users. We all must #PlayApartTogether to beat the #coronavirus.https://t.co/jJNsjuHlBn — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 28, 2020

Несмотря на такое единогласие в отношении компьютерных игр среди руководства ВОЗ, нельзя забывать, что в мае 2019 года Всемирная организация здравоохранения признала игроманию заболеванием, добавив ее в 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ).

Согласно критериям ВОЗ, человек считается заболевшим, если игры начинают так или иначе негативно влиять на его жизнь, становятся впереди прочих жизненных интересов, а также вызывают нарушения в семейной, социальной, образовательной, профессиональной или иных сферах жизни.

Еще одним аспектом сочли плохой контроль над игровым временем, а также приоритетность игр даже после того, как возникают негативные последствия. Для постановки диагноза симптомы должны сохраняться на протяжении года, но он может быть поставлен и раньше, в зависимости от их выраженности.

Мировая игровая индустрия отреагировала на эту новость резкой критикой. В заявлении, подписанном компаниями из Великобритании, Европы, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Южной Африки и Бразилии, содержится призыв к ВОЗ «переосмыслить» это решение.

«Диагноз основан на недостаточно веских доказательствах, чтобы оправдать его включение в один из наиболее важных нормотворческих инструментов ВОЗ, — говорится в заявлении. — Мы обеспокоены тем, что ВОЗ пришли к такому решению без согласия академического сообщества. Последствия сегодняшних действий могут оказаться далеко идущими и причинить вред тем, кто действительно нуждается в помощи».

Не исключено, что после окончания карантина ВОЗ может изменить свое решение касательно игромании, отметив важную роль компьютерных игр в победе над коронавирусом. Впрочем, после возвращения к нормальной жизни полезные свойства игр могут быть быстро забыты, и данный вид развлечения снова окажется под шквалом критики из-за «провоцирования» молодежи на насилие и жестокость.