«Нарушил карантин»: Amazon уволил организатора забастовки

Сотрудники склада Amazon в штате Нью-Йорк, где на текущий момент зарегистрировано самое большое количество случаев заражения коронавирусом в США, устроили забастовку, призывая руководство компании закрыть объекты, у работников которых был выявлен COVID-2019. Однако, как сообщает Business Insider, требования протестующих были проигнорированы, а организатор стачки был уволен из компании.

Реклама

По данным Amazon, на объекте в Статен-Айленде был обнаружен лишь один инфицированный коронавирусом, но сотрудники утверждают, что существует как минимум десять случаев заболевания.

При этом администрация не смогла вовремя оповестить сотрудников о рисках для здоровья, а также обеспечить тщательную дезинфекцию склада.

Участники забастовки требуют закрыть объект на две недели.

«У нас тут пандемия. Люди умирают. А Amazon не воспринимает это всерьез. Они не выполняют наши требования. Мы не будем просить, мы будем требовать, потому что именно мы душа и сердце этого здания, а не менеджеры. Они сидят в своих офисах, а мы находимся на передовой», — заявил один из сотрудников склада Деррик Палмер, проработавший в компании 4,5 года.

«Тяжело закрыть компанию на 3-4 недели, но еще тяжелее закрывать гроб любимого человека на всю оставшуюся жизнь», — написано на плакате одного из протестующих.

Известно, что как минимум на 19 складах Amazon были выявлены зараженные COVID-2019, однако Amazon закрыла лишь те объекты, которые располагались в штатах, где властями был введен жесткий карантин.

Что касается склада в Статен-Айленде, то на момент написания заметки он продолжает свою работу. Более того, организатор забастовки Крис Смоллс был уволен из компании «за нарушение карантина».

«Amazon скорее будет увольнять сотрудников, чем признает, что полностью провалил миссию по обеспечению безопасности нас и наших семей. Я разочарован, но не удивлен. Как и всегда, Amazon предпочитает не выносить сор из избы, чем принимать меры по защите своих работников», — заявил Смоллс.

В Amazon отрицают, что уволили Смоллса за организацию акции протеста, указывая на то, что он несколько раз нарушил правила карантина и не соблюдал социальную дистанцию, чем создал угрозу для своих коллег. По словам представителя компании, уволенный сотрудник вышел на работу, несмотря на оплачиваемый больничный, хотя накануне имел подтвержденный контакт с инфицированным коронавирусом.

На прошлой неделе стало известно, что свыше 1,5 тыс. сотрудников Amazon подписали петицию, призывая руководство усилить меры безопасности, предоставить оплачиваемый больничный всем заболевшим, вне зависимости от диагноза, а также закрыть те объекты, на которых были обнаружены заразившиеся COVID-19. Тем не менее большинство складов продолжают свою работу из-за высокого спроса на онлайн-покупки среди пользователей, оказавшихся на карантине.