Хлорохин не помогает: Twitter удалил посты президента Бразилии

Twitter, а также ряд других социальных сетей ведут ожесточенную борьбу с фейками о коронавирусе, которые продолжают распространяться посредством интернета. Как оказалось, правила одинаковы для всех, и под удаление могут попасть твиты как обычных пользователей, так и президентов.

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Как сообщает The Verge, Twitter удалил публикации президента Бразилии Жаира Болсонару, главы Венесуэлы Николаса Мадуро, а также бывшего мэра Нью-Йорка и личного юриста Трампа Рудольфа Джулиани за нарушение правил платформы касательно контента, связанного с коронавирусом. В частности, в Twitter запрещается размещать информацию, которая «идет вразрез с указаниями авторитетных источников в области общественного здравоохранения».

«Мы оказываем людям помощь в поиске авторитетных источников информации в Twitter и приняли ряд мер в отношении COVID-19. Мы продолжим удалять твиты, которые не соответствуют правилам», — заявил официальный представитель компании.

Бразильский лидер Жаир Болсонару в минувшее воскресенье опубликовал два твита, в которых он рекламирует гидроксихлорохин в качестве лекарства от коронавируса и призывает отказаться от социального дистанцирования.

При этом эффективность гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-2019 не была доказана врачами.

В одном из размещенных видео президент рассказал о том, как бразильцам не терпится вернуться к работе.

«Бразилия не может позволить себе остановиться, иначе мы превратимся в Венесуэлу», — пояснил Болсонару.

Оба твита бразильского лидера были удалены. Известно, что эти же публикации президента были также удалены из Facebook и Instagram.

Ранее Twitter заблокировал пост президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который рекомендовал «отвар, уничтожающий зараженные гены» нового коронавируса.

Кроме того, под бан попала и публикация Рудольфа Джулиани, который сослался на писателя Чарли Кирка, рекомендующего гидроксихлорохин в качестве «стопроцентного средства против COVID-2019».

В октябре 2019 года Twitter опубликовал правила поведения для первых лиц государств, определяющие, какой контент они могут или не могут публиковать. В официальном блоге компании был указан список тем, которые непозволительны даже президентам.

Так, например, аккаунт политика будет заблокирован, если он позволит себе продвигать терроризм, публиковать приватную информацию, относящуюся к непубличному лицу, например, домашний адрес или номер телефона, а также интимные фото или видео без согласия участника, позволять себе высказывания, намекающие на растление малолетних, а также поощрять членовредительство. Кроме того, первым лицам государств запрещены прямые угрозы в отношении отдельных лиц, но при этом отмечается, что модератором будет приниматься во внимание контекст сообщения.

Во всех остальных случаях Twitter отказывался наказывать политиков, ссылаясь на общественную важность их публикаций. Однако эпидемия коронавируса и связанные с ней фейки, очевидно, негласно вошли в список тем, которые запрещены даже президентам.