Молодежный и недорогой: в России стартуют продажи Huawei P40 lite

Huawei P40 lite и Huawei P40 lite E, которые, по сути, являются младшими моделями в линейке, обладают всеми преимуществами флагмана — эти смартфоны эффектно выглядят и при этом гарантируют высокую производительность. Другим важным достоинством серии P40 Lite является цена до 20 тысяч рублей (19 999 рублей за P40 lite и 12 999 рублей за P40 lite E), особенно привлекательная для молодого поколения.2 Селфи на «пятерку»
Основная камера серии Huawei P40 lite на 48 МП позволяет снимать качественные снимки при любых условиях — даже в сумерках или ночью. Что касается селфи-камеры, то в этой серии она также получила режим «Ночь» и делает четкие портреты при недостаточном освещении, а также автоматически снижает уровень яркости заднего фона и помогает избежать пересветов.3 Всегда онлайн
Молодые пользователи не представляют своей жизни без смартфона и всегда хотят оставаться на связи. В Huawei P40 lite установлен высокоемкий аккумулятор на 4200 мА*ч (4000 мА*ч в P40 lite E), а значит, смартфон будет работать весь день. С технологией SuperCharge 40 Вт он легко подзарядится до 70% всего за полчаса (только в модели P40 lite).4 Эстетика в деталях
Серия Huawei P40 lite выделяется за счет глянцевой задней панели с голографическим эффектом, обеспечивающем переливы на свету. Квадрокамера смартфона P40 lite заключена в четырехгранник, обрамленный тонким металлическим ободком, что придает гаджету премиальный вид.5 ЗОЖ в моде
Этой весной владельцы Huawei P40 lite смогут дополнить свой образ ярким аксессуаром в виде смарт-часов Huawei Watch GT 2e в корпусе 46 мм. Их предзаказ в России стартует на этой неделе – сразу после глобального запуска.
Huawei Watch GT 2e следят за пульсом владельца с технологией TruSeen™3.5, а также мониторят качество сна и оценивают уровень стресса с помощью TruSleep™2.0 и TruRelax™. Эти функции станут незаменимыми для тех, кто поддерживает здоровый образ жизни. Сопряжение умных часов со смартфоном Huawei происходит через Bluetooth и фирменное мобильное приложение «Здоровье».6 14 дней без подзарядки
Huawei Watch GT 2e способны работать до двух недель без подзарядки благодаря мощному, но компактному аккумулятору — это действительно впечатляющий результат для устройств такого класса.
Что интересно, ремешок новых смарт-часов имеет улучшенную вентиляцию за счет стильной перфорации: носить такой аксессуар удобно и приятно даже в течение долгого времени.