Молодежный и недорогой: в России стартуют продажи Huawei P40 lite

В России стартовали продажи серии смартфонов Huawei P40 Lite

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Павел Ткачук
27 марта в России стартуют продажи двух младших моделей из новой флагманской линейки Huawei — P40 lite и P40 lite E, которые объединяет демократичная цена и впечатляющие характеристики. Известно, что спрос на устройства серии P40 lite оказался на 35% выше, чем количество предоплаченных заявок на одну из самых популярных новинок 2019 года. Почему к этим смартфонам стоит присмотреться — в подборке «Газеты.Ru».
1 Эффектные и недорогие

Huawei P40 lite и Huawei P40 lite E, которые, по сути, являются младшими моделями в линейке, обладают всеми преимуществами флагмана — эти смартфоны эффектно выглядят и при этом гарантируют высокую производительность. Другим важным достоинством серии P40 Lite является цена до 20 тысяч рублей (19 999 рублей за P40 lite и 12 999 рублей за P40 lite E), особенно привлекательная для молодого поколения.

 2 Селфи на «пятерку»

Основная камера серии Huawei P40 lite на 48 МП позволяет снимать качественные снимки при любых условиях — даже в сумерках или ночью. Что касается селфи-камеры, то в этой серии она также получила режим «Ночь» и делает четкие портреты при недостаточном освещении, а также автоматически снижает уровень яркости заднего фона и помогает избежать пересветов.

 3 Всегда онлайн

Молодые пользователи не представляют своей жизни без смартфона и всегда хотят оставаться на связи. В Huawei P40 lite установлен высокоемкий аккумулятор на 4200 мА*ч (4000 мА*ч в P40 lite E), а значит, смартфон будет работать весь день. С технологией SuperCharge 40 Вт он легко подзарядится до 70% всего за полчаса (только в модели P40 lite).

 4 Эстетика в деталях

Серия Huawei P40 lite выделяется за счет глянцевой задней панели с голографическим эффектом, обеспечивающем переливы на свету. Квадрокамера смартфона P40 lite заключена в четырехгранник, обрамленный тонким металлическим ободком, что придает гаджету премиальный вид.

5 ЗОЖ в моде

Этой весной владельцы Huawei P40 lite смогут дополнить свой образ ярким аксессуаром в виде смарт-часов Huawei Watch GT 2e в корпусе 46 мм. Их предзаказ в России стартует на этой неделе – сразу после глобального запуска.

Huawei Watch GT 2e следят за пульсом владельца с технологией TruSeen™3.5, а также мониторят качество сна и оценивают уровень стресса с помощью TruSleep™2.0 и TruRelax™. Эти функции станут незаменимыми для тех, кто поддерживает здоровый образ жизни. Сопряжение умных часов со смартфоном Huawei происходит через Bluetooth и фирменное мобильное приложение «Здоровье».

6 14 дней без подзарядки

Huawei Watch GT 2e способны работать до двух недель без подзарядки благодаря мощному, но компактному аккумулятору — это действительно впечатляющий результат для устройств такого класса.

Что интересно, ремешок новых смарт-часов имеет улучшенную вентиляцию за счет стильной перфорации: носить такой аксессуар удобно и приятно даже в течение долгого времени.