Молодежный и недорогой: в России стартуют продажи Huawei P40 lite

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ЗОЖ в моде

Этой весной владельцы Huawei P40 lite смогут дополнить свой образ ярким аксессуаром в виде смарт-часов Huawei Watch GT 2e в корпусе 46 мм. Их предзаказ в России стартует на этой неделе – сразу после глобального запуска.

Huawei Watch GT 2e следят за пульсом владельца с технологией TruSeen™3.5, а также мониторят качество сна и оценивают уровень стресса с помощью TruSleep™2.0 и TruRelax™. Эти функции станут незаменимыми для тех, кто поддерживает здоровый образ жизни. Сопряжение умных часов со смартфоном Huawei происходит через Bluetooth и фирменное мобильное приложение «Здоровье».