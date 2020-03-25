Apple Store на карантине: клиенты не могут забрать iPhone из сервиса

14 марта Apple официально закрыла все свои официальные магазины во всем мире, кроме Китая, из-за эпидемии коронавируса. Компания направила всем своим клиентам письма, в которых попросила забрать устройства, оставленные в техсервисе, в течение двух дней, но воспользоваться этим предложением успели не все.

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Как рассказал официальный представитель Apple порталу Business Insider, все владельцы мобильных устройств было оповещены заранее, но для многих срок в два дня оказался слишком коротким. Это привело к тому, что большое количество iPhone, Mac, Apple Watch и других гаджетов оказались заблокированы в Apple Store по всему миру, и пока забрать их не представляется возможным.

Изначально Apple должна была открыть все магазины 27 марта, но теперь этот срок отложен «до дальнейших распоряжений».

По информации Bloomberg, некоторые точки продаж Apple должны вернуться к нормальной работе в начале апреля. Об этом говорится во внутреннем документе компании, подписанной руководителем HR-департамента Дейдрой О'Брайен. В Apple отказались комментировать эту информацию.

Всего Apple закрыла 458 официальных магазинов. Ранее компания отправила на карантин 42 магазина, расположенных в Китае, но сейчас они функционируют в обычном режиме, так как эпидемия коронавируса в стране пошла на спад.

На прошлой неделе стало известно, что Apple ввела ограничения на покупку своих гаджетов онлайн. В официальных интернет-магазинах компании нельзя было приобрести больше двух смартфонов одной модели. Ограничения распространялись на iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Max, но спустя несколько дней были сняты.

Многие эксперты связали эти ограничения в связи с опасениями компании насчет вероятного дефицита «яблочных» устройств из-за эпидемии коронавируса, начавшейся в Китае. Из-за вспышки заболевания многие заводы начали свою работу позже обычного, что привело к сокращению производства.

«Несмотря на то, что фабрики наших партнеров расположены за пределами провинции Хубэй и уже начали возвращаться к нормальной работе, они входят в обычный ритм медленнее, чем это ожидалось», — говорится в письме купертиновцев инвесторам от 17 февраля 2020 года.

Тем временем, аналитики компании Strategy Analytics подсчитали, что в феврале 2020 года из-за пандемии коронавируса был зафиксирован крупнейший спад продаж смартфонов за всю историю с момента изобретения этих гаджетов. Сообщается, что отгрузки гаджетов упали на 38%, составив лишь 61,8 млн единиц против 99,2 млн единиц в аналогичный период прошлого года.

«В феврале 2020 года случилось крупнейшее падение в истории мирового рынка смартфонов. Спрос и предложение на смартфоны упали в Китае и во всей Азии, а также замедлились в остальном мире. Это период, который индустрия смартфонов хотела бы забыть», — заявил исполнительный директор Strategy Analytics Нил Моустон.