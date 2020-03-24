Продавали карты: ФСБ раскрыла банду из тридцати хакеров

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пересекла преступную деятельность хакерской группировки, занимавшейся торговлей краденных банковских карт. Об этом свидетельствует пресс-релиз, опубликованный на сайте спецслужбы.

«Членами группы для реализации своего криминального бизнеса создано более 90 интернет-магазинов по продаже похищенных данных, которые впоследствии использовались злоумышленниками для хищения денежных средств с банковских счетов граждан различных государств, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в сети Интернет», — сообщает пресс-служба ФСБ.

Сообщается, что в ходе спецоперации были задержано свыше 30 членов хакерской группировки, среди которых есть граждане Украины и Литвы. Двадцати пяти из них были предъявлены обвинения по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Они были заключены под стражу.

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В ходе обысков спецслужбой было изъято свыше $1 млн, 3 млн руб., золотые слитки, драгоценные монеты, а также компьютерное оборудование, поддельные паспорта и удостоверения личности, включая служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, огнестрельное оружие и наркотики.

«В результате проведенных мероприятий противоправная деятельность организованной группы прекращена, используемая в криминальных целях серверная инфраструктура ликвидирована. Также было установлено, что организаторы сообщества из числа граждан России ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления», — заявили в ФСБ.

Накануне ночью стало известно, что группа элитных хакеров попыталась взломать сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По словам начальника службы информбезопасности ВОЗ Флавио Аджио, личности преступников не удалось установить. Также сообщается, что их атака не увенчалась успехом.

Попытку взломать сайт ВОЗ обнаружил ИБ-эксперт Александр Урбелис, который занимается мониторингом подозрительной активности в сфере интернет-доменов. Как рассказал Урбелис, он заметил, что хакеры, за которыми он давно следил, создали сайт, который внешне копирует систему электронной переписки, принятую в организации.

«Я сразу понял, что это попытка атаки на Всемирную организацию здравоохранения в самый разгар пандемии», — заявил специалист.

Флавио Аджио подтвердил, что с помощью сайта, обнаруженного Урбелисом, распространялись поддельные письма, которые адресовались реальным сотрудникам ВОЗ. С их помощью злоумышленники хотели получить пароли к электронным ящикам этих сотрудников.

По предварительным данным, ответственными за этот взлом может быть группировка DarkHotel, которая занимается кибершпионажем с 2007 года. Аджио добавил, что на фоне распространения коронавируса кибератаки на Всемирную организацию здравоохранения увеличились в два раза.