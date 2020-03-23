«Проснитесь, мистер Фримен»: релиз Half-Life: Alyx уже сегодня

Компания Valve заявила о том, что новая VR-игра Half-Life: Alyx станет доступна всем желающим 23 марта в 20:00 по московскому времени. Об этом свидетельствует твит разработчика.

Несмотря на то, что игра в виртуальной реальности — это не совсем третья часть Half-Life, которую уже давно ждут самые преданные фанаты серии, Valve утверждает, что Half-Life: Alyx является полноценной игрой, которая развернется в уже полюбившейся многим вселенной. Известно, что протагонистом Half-Life: Alyx станет не Гордон Фримен, а его спутница и дочь бывшего ученого Black Mesa Илая Вэнса Аликс.

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Кроме того, события Half-Life: Alyx развернутся до Half-Life 2, а значит будут приквелом к последней игре.

В специализированных изданиях уже начали появляться первые рецензии на Half-Life: Alyx. Так, журнал Edge поставил VR-шутеру 9 из 10 возможных баллов, заявив о том, что новая игра очень похожа на классические части Half-Life, а мир вокруг героев является очень красивым и проработанным. Edge отметил, что изучение окружения займет у игрока некоторое время, а потому время прохождения нового шутера будет медленнее, чем у других игр такого же жанра.

Известно, что в свое время Half-Life была оценена Edge в 9/10, Half-Life 2 — в 10/10, а Half-Life 2: Episode One — в 8/10.

Если вы намерены приобрести Half-Life: Alyx, то стоит держать в уме, что это VR-игра, а потому требует наличия у игрока шлема или очков виртуальной реальности. Сообщается, что совместимые модели включают в себя HTC Vive, Oculus Rift, Valve Index или Windows Mixed Reality. Стоимость каждого из этих устройств превышает 30 тыс. руб.

Кроме того, известны минимальные системные требования вашего ПК, которые понадобятся для запуска Half-Life: Alyx. Игра будет работать на базе операционной системы Windows 10. Система должны обладать процессором Core i5-7500 или Ryzen 5 1600, а также видеокартой GTX 1060 / RX 580 – 6GB VRAM.

Для успешной работы необходимо 12 Гб оперативной памяти, и около 67 Гб пространства на диске. Загрузочный файл Half-Life: Alyx весит около 48 Гб.

Несмотря на то, что Half-Life является одной из самых популярных и признанных игр за всю историю, Valve так и не удалось закончить задуманную изначально трилогию. После Half-Life и Half-Life 2 компания выпустила Half-Life 2: Episode One и Half-Life 2: Episode Two, но так и не добралась до цифры три в названии проекта — фанаты не дождались ни обещанного третьего эпизода, ни полноценной третьей части.

Однако глава Valve Гейб Ньюэлл периодически намекает на то, что третья часть Half-Life все-таки когда-нибудь сможет увидеть свет.

«Half-Life привела к Half-Life 2. Source привел к Source 2, а эксперименты с Team Fortress 2 помогли нам создать Dota 2. Artifact стал причиной появления Dota Underlords. Возможно, однажды цифра два приведет нас к следующему числу, сияющему где-то на горе», — заявил Ньюэлл во время презентации VR-шлема Valve Index в 2019 году.