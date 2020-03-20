«Мы из дома»: удаленка приведет к дефициту ноутбуков

В России наблюдается дефицит ноутбуков из-за массового перехода граждан на удаленную работу в связи с распространением нового коронавируса COVID-2019, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Сообщается, что в сфере b2b возник резкий спрос на ноутбуки в связи с желанием большинства сотрудников работать из дома, поэтому на складах крупных магазинов они практически закончились.

По данным аналитической компании GfK, в период со 2 по 15 марта продажи ноутбуков начали расти из-за подготовки работодателей к удаленной работе. На первой неделе отчетного периода продажи выросли на 10% по сравнению с предыдущей, а на второй — на 27%.

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Кроме того, россияне могли начать скупать ноутбуки из-за резких колебаний курса доллара, так как опасались, что их цена вырастет в ближайшее время. В GfK отметили, что больше всего выросли продажи ноутбуков дороже 40 тыс. руб.

По словам руководителя направления системной интеграции ГК «Корус Консалтинг» Владислава Бахаудинова, спрос на ноутбуки в последнее время увеличился в пять раз. Как заявил изданию руководитель направления корпоративной мобильности системного интегратора Softline Дмитрий Шалеев, рынок ноутбуков в России оказался не готов к ажиотажу, что и привело к пустым складам.

Помимо прочего, на дефицит ноутбуков повлиял и тот факт, что Китай пока полностью не пришел в себя после пандемии коронавируса и не восстановил производство электроники в полном объеме.

«Снижение курса рубля означает, что товар из новых приходов у всех производителей будет дороже, поэтому ретейлеры, сабдистрибьюторы и корпоративные заказчики стараются скупить «старый товар». На это накладывается дефицит со стороны производителей. После тотального карантина производство в Китае только-только налаживается и не работает на полную мощность», — заявил исполнительный директор компании diHouse Андрей Тарасов.

Известно, что наибольшим спросом пользуются ноутбуки HP, Lenovo, ASUS и Dell.

Эксперты предрекли, что дефицит будет сохраняться еще пару месяцев, в зависимости от того, как будет развиваться эпидемия в России и странах Европы, а также, насколько быстро в Китае будет восстановлено производство.

В связи с тем, что все больше сотрудников переходит на удаленную работу, «Газета.Ru» пообщалась с экспертами по кибербезопасности, чтобы выяснить возможные риски для работника.

Как оказалось, удаленка не несет в себе дополнительных сложностей для работника, если он соблюдает базовые требования цифровой гигиены. Прежде всего, необходимо использовать надежные индивидуальные пароли. Другим важным навыком станет распознавание фишинговых писем, которые часто отправляются на корпоративные адреса электронной почты. Кроме того, не стоит использовать рабочее устройство для личных целей: многие сотрудники используют корпоративный ноутбук для игр или просмотра сериалов, что создает угрозу безопасности.