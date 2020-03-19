«Не будь идиотом»: Маску советуют выпускать аппараты ИВЛ

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал в Twitter, что все его фабрики будут переоборудованы для выпуска аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких), если случится их дефицит на фоне эпидемии коронавируса, сообщает Business Insider.

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Такое решение миллиардер принял после того, как к нему в Twitter обратился врач-психиатр Раджа Аббас.

«Пожалуйста, переоборудуйте свои фабрики, чтобы они производили аппараты ИВЛ, которые срочно нужны. Я владелец Tesla и я люблю эту компанию.

Но вам стоит перестать вести себя как идиот.

Это глобальная катастрофа. Спросите докторов, которые работают на передовой», — написал Аббас. Таким образом он отреагировал на твит Маска о том, что паника от коронавируса причиняет куда больше вреда, чем сам патоген.

«Мы займемся аппаратами искусственной вентиляции легких, если будет дефицит», — отреагировал Илон Маск.

We will make ventilators if there is a shortage — Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2020

Главный редактор портала FiveThirtyEight Нейт Сильвер ответил на твит бизнесмена: «Дефицит уже есть. Сколько аппаратов ты выпустил, Илон Маск?»

Миллиардер заявил о том, что заводы Tesla и SpaceX специализируются на выпуске высокотехнологичных деталей, поэтому производство дыхательных аппаратов не будет «слишком сложным».

«В автомобилях Tesla установлены продвинутые системы отопления, вентиляции и кондиционирования. SpaceX выпускает ракеты с системами поддержания жизни. Аппараты ИВЛ несложно делать, но моментально выпуск не наладишь. В каких больницах есть дефицит, о котором вы говорите?» — задал вопрос собеседнику Маск.

Автор твита пока не ответил бизнесмену, но другие комментаторы посоветовали Илону Маску «почитать газеты». Один из них удивился тому, что при наличии таких современных технологий Маск не может самостоятельно добывать правдивую информацию.

Сообщается, что аппараты искусственного дыхания имеют первостепенную важность при борьбе с осложнениями дыхательной системы, вызванных новым коронавирусом. Эксперты предупредили, что США может столкнуться с дефицитом таких устройств, если ситуация с COVID-19 не улучшится в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Илон Маск отказался закрыть завод Tesla в калифорнийском Фремонте, несмотря на требования шерифа округа Аламида прекратить любое производство, не относящееся к «жизненно важным».

СМИ сообщили, что отказ подчиниться может закончиться для Маска штрафом или даже тюремным заключением.

Вскоре после этого стало известно, что количество сотрудников фабрики было сокращено с 10 тыс. до 2,5 тыс. человек, которые теперь будут осуществлять лишь «базовые операции». Сколько по времени будет действовать это ограничение, пока неизвестно.