И цена, и качество: Huawei привезет в Россию серию смартфонов P40 lite

20 марта компания Huawei открывает предзаказ на смартфоны Huawei P40 lite и Huawei P40 lite E. Серия P40 lite считается «демократичной», но при этом может похвастаться флагманскими характеристиками, которые выгодно выделяют ее на рынке среди устройств с аналогичной ценой.

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Линейка Huawei P – флагманская, и ее весенняя премьера – одно из главных событий года в мобильной индустрии. На этот раз она включает в себя сразу две младшие модели — Huawei P40 lite и Huawei P40 lite E.

Они рассчитаны на молодую продвинутую аудиторию, которая хочет от смартфона высокой производительности, но не готова покупать очень дорогие гаджеты.

Одна из главных особенностей новых устройств – их передовые фото- и видеотехнологии. В Huawei P40 lite установлена квадрокамера на 48 МП (в P40 lite E камера тройная), в которую интегрированы возможности искусственного интеллекта. Благодаря обновленному режиму «Ночь 2.0», можно снимать четкие и яркие фото, видео и селфи даже при искусственном освещении или в темноте.

close Huawei

Ультраширокоугольный объектив серии Huawei P40 lite на 8 МП предназначен для фотографирования пейзажных и архитектурных панорам и групповых селфи. Еще два объектива, по 2 МП каждый, пригодятся для съемки художественных портретов с эффектом боке (размытием фона) и для макросъемки (отсутствует в P40 lite E).

Селфи-камера на 16 МП (на 8 МП в модели P40 lite E) оснащена функцией бьютификации, но искусственный интеллект делает фотографии максимально натуралистичными. Кроме того, разработчики предусмотрели «умную» корректировку силуэта в кадре, будь то съемка фото или видео.

Аккумулятор Huawei P40 lite вмещает 4200 мА*ч (P40 lite E – 4000 мА*ч), которых хватает на 114 часов прослушивания музыки, 22 часа просмотра видео, 20 часов интернет-серфинга или 47 часов разговора.

При этом устройство поддерживает быструю зарядку SuperCharge 40 Вт, благодаря которой гаджет заряжается до 70% за 30 минут.

Объем оперативной памяти серии — от 4 до 6 Гб в зависимости от модели, внутренней — от 64 Гб до 128 Гб, которые при желании можно увеличить.

Что касается внешнего вида, то серия Huawei P40 lite выглядит эффектно — этому способствует голографический эффект на глянцевой задней поверхности смартфона. Сканер отпечатков пальцев в P40 lite удобно встроен в кнопку питания на боковой грани, объектив основной камеры заключен в металлический четырехгранник, что является и эстетичным, и практичным решением. Безрамочный экран обоих устройств превышает 90% передней поверхности.

close Павел Ткачук

В смартфонах Huawei P40 lite предустановлен фирменный магазин приложений AppGallery, который недавно вошел в тройку крупнейших сторов в мире. Сервис доступен в 170 странах мира, а его активная аудитория превышает 400 млн человек. В нем можно найти многие популярные приложения, в том числе российские.

В России Huawei P40 lite будет представлен в цветах «Полночный черный» и «Ярко-зеленый», а Huawei P40 lite E — «Полночный черный» и «Ярко-голубой». Стоимость Huawei P40 lite составит 19 999 руб., а Huawei P40 lite E — 12 999 руб.