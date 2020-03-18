Tesla на карантине: шериф закрывает завод Маска

Акции Tesla упали на фоне заявления шерифа округа Аламида, который приказал Илону Маску закрыть свой завод в калифорнийском Фремонте, так как автомобильная фабрика не является «существенным бизнесом», сообщает CNBC.

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Дело в том, что в нескольких округах залива Сан-Франциско был объявлен режим «shelter in place» [рус. «оставайтесь в укрытии»], что означает остановку всех предприятий, не относящихся к списку жизненно необходимых.

Гендиректор Tesla Илон Маск не стал закрывать завод во Фремонте, посчитав, по всей видимости, что введенные ограничения его не касаются.

Местные власти не могли не заметить этого и приказали миллиардеру выполнить требования округа. «Tesla не входит в число существенных предприятий по распоряжению округа Аламида», — говорится в сообщении шерифа.

Tesla: @Tesla is not an essential business as defined in the Alameda County Health Order. Tesla can maintain minimum basic operations per the Alameda County Health Order. — Alameda County Sheriff (@ACSOSheriffs) March 17, 2020

Накануне стало известно, что Маск разослал всем сотрудникам завода в Калифорнии письмо, в котором разрешил им остаться дома и не выходить на работу, но подчеркнул, что сам будет находиться на фабрике.

«Я хочу прояснить — если вы чувствуете себя даже немного больным или ощущаете дискомфорт, вы не обязаны приходить на рабочее место. Сам я буду на работе, но это я решил для себя. Я не против, если вы решите остаться дома по любой причине», — заявил Маск в своем послании.

Сообщается, что 17 марта акции Tesla упали на 3,3%, несмотря на то что акции других техкомпаний немного выросли. После публикации сообщения шерифа Аламиды 18 марта стоимость бумаг автопроизводителя снизилась еще на 5,3%.

Закрытие фабрики снизит производительность компании и ее ожидания по увеличению количества доставленных автомобилей на 36% в этом году, рассказал «Газете.Ru» директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

«Таким образом, ситуация фундаментально изменилась для Tesla, что приведет к прежним темпам сжигания наличных средств. Считаем, что порядка $550-600 млн компания будет сжигать в месяц после закрытия фабрики, но у компании нет таких проблем с ликвидностью, которые были у нее в 2018 году. После продажи акций на $2 млрд Tesla обеспечила себе ликвидности на весь 2020 год, поэтому банкротства не будет. Однако высокие ожидания на рынке пойдут на спад, что приведет к снижению целевых уровней по Tesla с текущей средней $563 до $400-450. Это приведет к коллапсу котировок в краткосрочной перспективе», — заключил эксперт.

Ранее Илон Маск заявил, что массовая паника из-за COVID-2019 может обернуться нехваткой медицинских товаров и лекарств, так как люди бросятся их скупать «про запас».

«Я остаюсь при своем мнении, что вред из-за паники в несколько раз превышает вред от самого вируса. Если случится массовое перенаправление медицинских ресурсов, несоразмерное с рисками, это приведет к снижению доступности медицинской помощи лицам с критическими потребностями, что явно не пойдет на пользу миру», — пояснил предприниматель.