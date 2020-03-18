Tesla на карантине: шериф закрывает завод Маска

Илону Маску приказали закрыть завод Tesla в Калифорнии

Завод Tesla в Калифорнии продолжил работу, несмотря на указ местных властей прекратить любое «несущественное производство». Теперь главе компании Илону Маску может грозить штраф или даже тюремное заключение. Тем временем акции компании упали на фоне заявления шерифа округа о том, что фабрику миллиардера все же придется закрыть.

Акции Tesla упали на фоне заявления шерифа округа Аламида, который приказал Илону Маску закрыть свой завод в калифорнийском Фремонте, так как автомобильная фабрика не является «существенным бизнесом», сообщает CNBC.

Дело в том, что в нескольких округах залива Сан-Франциско был объявлен режим «shelter in place» [рус. «оставайтесь в укрытии»], что означает остановку всех предприятий, не относящихся к списку жизненно необходимых. 

Гендиректор Tesla Илон Маск не стал закрывать завод во Фремонте, посчитав, по всей видимости, что введенные ограничения его не касаются.

Местные власти не могли не заметить этого и приказали миллиардеру выполнить требования округа. «Tesla не входит в число существенных предприятий по распоряжению округа Аламида», — говорится в сообщении шерифа.

Накануне стало известно, что Маск разослал всем сотрудникам завода в Калифорнии письмо, в котором разрешил им остаться дома и не выходить на работу, но подчеркнул, что сам будет находиться на фабрике.

«Я хочу прояснить — если вы чувствуете себя даже немного больным или ощущаете дискомфорт, вы не обязаны приходить на рабочее место. Сам я буду на работе, но это я решил для себя. Я не против, если вы решите остаться дома по любой причине», — заявил Маск в своем послании.

Сообщается, что 17 марта акции Tesla упали на 3,3%, несмотря на то что акции других техкомпаний немного выросли. После публикации сообщения шерифа Аламиды 18 марта стоимость бумаг автопроизводителя снизилась еще на 5,3%.

Закрытие фабрики снизит производительность компании и ее ожидания по увеличению количества доставленных автомобилей на 36% в этом году, рассказал «Газете.Ru» директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

«Таким образом, ситуация фундаментально изменилась для Tesla, что приведет к прежним темпам сжигания наличных средств. Считаем, что порядка $550-600 млн компания будет сжигать в месяц после закрытия фабрики, но у компании нет таких проблем с ликвидностью, которые были у нее в 2018 году. После продажи акций на $2 млрд Tesla обеспечила себе ликвидности на весь 2020 год, поэтому банкротства не будет. Однако высокие ожидания на рынке пойдут на спад, что приведет к снижению целевых уровней по Tesla с текущей средней $563 до $400-450. Это приведет к коллапсу котировок в краткосрочной перспективе», — заключил эксперт.

Ранее Илон Маск заявил, что массовая паника из-за COVID-2019 может обернуться нехваткой медицинских товаров и лекарств, так как люди бросятся их скупать «про запас».

«Я остаюсь при своем мнении, что вред из-за паники в несколько раз превышает вред от самого вируса. Если случится массовое перенаправление медицинских ресурсов, несоразмерное с рисками, это приведет к снижению доступности медицинской помощи лицам с критическими потребностями, что явно не пойдет на пользу миру», — пояснил предприниматель.