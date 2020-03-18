Фильтр дал сбой: Facebook блокирует правду о коронавирусе

Facebook начал помечать публикации пользователей о коронавирусе как спам, даже если источник является достоверным, сообщает Business Insider.

Во вторник, 17 марта сразу несколько пользователей социальной сети начали жаловаться в Twitter на то, что не могут поделиться в своем аккаунте материалами из СМИ, в том числе из BuzzFeed, The Atlantic и the Times of Israel.

Facebook decided that my posting of this Times of Israel article is spam. (It's not spam.) pic.twitter.com/3NqUbiwmyi — Mike Godwin (@sfmnemonic) March 17, 2020

Известно, что из-за вспышки COVID-2019 Facebook отправила большое количество своих контент-модераторов на удаленную работу, заявив, что теперь будет полагаться в основном на автоматизированные системы. По словам экс-сотрудника компании, занимавшего пост главы службы безопасности, Алекса Стамоса, именно это решение привело к сбою в системе.

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«Похоже, что система «анти-спам» в FB пришла в негодность. Вчера Facebook отправил модераторов контента домой, а они, как правило, не могут [работать из дома] из-за обязательств по обеспечению конфиденциальности, принятых компанией. Возможно, мы наблюдаем начало того, как технологии будут сходить с ума без отсутствия человеческого контроля», — написал Стамос в своем Twitter-аккаунте.

В Facebook опровергли заявление Стамоса о том, что причиной сбоя стало отсутствие на рабочих местах модераторов.

«Мы этим уже занимаемся — в системе «анти-спам» обнаружена ошибка, которая никак не связана с нашими модераторами. Мы в процессе устранения бага, и в скором времени вернем все публикации обратно», — пообещал один из вице-президентов компании Гай Розен.

Позднее Розен добавил, что все посты, пострадавшие из-за ошибки, были возвращены в ленты — при этом речь идет не только о новостях, связанных с коронавирусом, но и обо всех публикациях, которые были ошибочно промаркированы.

Буквально накануне Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter и YouTube выпустили совместное заявление, в котором сообщили о сотрудничестве в сфере борьбы с фейками и дезинформацией о коронавирусе.

В чем будет заключаться совместная работа этих сервисов, пока не уточняется.

В конце февраля стало известно, что из-за эпидемии Facebook решила отказаться от своей крупнейшей конференции для разработчиков F8, которая должна была пройти 5-6 мая в Сан-Хосе.

«В свете опасений из-за коронавируса COVID-19 мы приняли тяжелое решение отменить F8, потому что нашим приоритетом является здоровье и безопасность наших партнеров, сотрудников и всех участников мероприятия», — говорится в официальном сообщении компании.

В Facebook пояснили, что вместо конференции будут проводиться телемосты и другие видео-мероприятия.