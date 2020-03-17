«Не против»: Маск разрешил подчиненным бояться коронавируса

Илон Маск разрешил сотрудникам Tesla не ходить на работу

Гендиректор Tesla Илон Маск, который ранее называл эпидемию коронавируса «глупостью», все-таки разрешил своим сотрудникам работать из дома, если они опасаются заражения. Миллиардер все еще придерживается мнения, что последствия паники из-за COVID-2019 гораздо губительнее самой болезни, но решил не препятствовать желаниям своих работников.

Глава Tesla Илон Маск во внутреннем письме, адресованном всем сотрудникам компании, сообщил, что нет необходимости приходить на работу, если работник чувствует у себя симптомы болезни или боится заразиться, передает Business Insider. При этом ранее миллиардер занимал крайне однозначную позицию насчет COVID-2019, называя его «глупостью» и оценивая смертность от него как ничтожную.

«Я хочу прояснить — если вы чувствуете себя даже немного больным или ощущаете дискомфорт, вы не обязаны приходить на рабочее место. Сам я буду на работе, но это я решил для себя. Я не против, если вы решите остаться дома по любой причине», — заявил Маск в своем послании.

Ранее в Tesla действовала инструкция, по которой заболевшие или те, кто мог контактировать с заболевшими, должны уведомить работодателя и самоизолироваться. Тем не менее, это не распространялось на тех, у кого не было симптомов, но при этом они ощущали обеспокоенность из-за сложившейся ситуации. 

В понедельник 16 марта Илон Маск заявил, что ему неизвестно о случаях заражения новым коронавирусом внутри Tesla. Кроме того, бизнесмен отметил, что массовая паника из-за COVID-2019 может обернуться нехваткой медицинских товаров и лекарств для тех, кому они действительно нужны, так как люди бросятся их скупать «про запас».

«Я остаюсь при своем мнении, что вред из-за паники в несколько раз превышает вред от самого вируса.

Если случится массовое перенаправление медицинских ресурсов, несоразмерное с рисками, это приведет к снижению доступности медицинской помощи лицам с критическими потребностями, что явно не пойдет на пользу миру», — заявил предприниматель.

Тем не менее ранее Маск позволял себе куда более резкие высказывания касательно коронавируса. В своем твите от 6 марта он назвал страхи из-за эпидемии «глупостью».

При этом отношение Илона Маска к сотрудникам Tesla куда более трепетное, чем к сотрудникам компании SpaceX, также принадлежащей миллиардеру. 13 марта он заявил им о том, что они скорее погибнут в аварии, чем скончаются от коронавируса.

В электронном письме Маск объяснил, что в США на 36 смертей от коронавируса приходится 36 тыс. смертей в ДТП.

«Риск смерти от коронавируса значительно меньше, чем риск случайно умереть за рулем вашего автомобиля», — заявил глава компании. 

Известно, что на прошлой неделе состояние Илона Маска уменьшилось на 18%, или $5,5 млрд. Теперь оно оценивается в $31,1 млрд.

По прогнозам аналитиков, если спад на фондовом рынке продолжится, то Маск рискует потерять еще $346 млн.