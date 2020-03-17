«Не против»: Маск разрешил подчиненным бояться коронавируса

Глава Tesla Илон Маск во внутреннем письме, адресованном всем сотрудникам компании, сообщил, что нет необходимости приходить на работу, если работник чувствует у себя симптомы болезни или боится заразиться, передает Business Insider. При этом ранее миллиардер занимал крайне однозначную позицию насчет COVID-2019, называя его «глупостью» и оценивая смертность от него как ничтожную.

«Я хочу прояснить — если вы чувствуете себя даже немного больным или ощущаете дискомфорт, вы не обязаны приходить на рабочее место. Сам я буду на работе, но это я решил для себя. Я не против, если вы решите остаться дома по любой причине», — заявил Маск в своем послании.

Ранее в Tesla действовала инструкция, по которой заболевшие или те, кто мог контактировать с заболевшими, должны уведомить работодателя и самоизолироваться. Тем не менее, это не распространялось на тех, у кого не было симптомов, но при этом они ощущали обеспокоенность из-за сложившейся ситуации.

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В понедельник 16 марта Илон Маск заявил, что ему неизвестно о случаях заражения новым коронавирусом внутри Tesla. Кроме того, бизнесмен отметил, что массовая паника из-за COVID-2019 может обернуться нехваткой медицинских товаров и лекарств для тех, кому они действительно нужны, так как люди бросятся их скупать «про запас».

«Я остаюсь при своем мнении, что вред из-за паники в несколько раз превышает вред от самого вируса.

Если случится массовое перенаправление медицинских ресурсов, несоразмерное с рисками, это приведет к снижению доступности медицинской помощи лицам с критическими потребностями, что явно не пойдет на пользу миру», — заявил предприниматель.

Тем не менее ранее Маск позволял себе куда более резкие высказывания касательно коронавируса. В своем твите от 6 марта он назвал страхи из-за эпидемии «глупостью».

The coronavirus panic is dumb — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2020

При этом отношение Илона Маска к сотрудникам Tesla куда более трепетное, чем к сотрудникам компании SpaceX, также принадлежащей миллиардеру. 13 марта он заявил им о том, что они скорее погибнут в аварии, чем скончаются от коронавируса.

В электронном письме Маск объяснил, что в США на 36 смертей от коронавируса приходится 36 тыс. смертей в ДТП.

«Риск смерти от коронавируса значительно меньше, чем риск случайно умереть за рулем вашего автомобиля», — заявил глава компании.

Известно, что на прошлой неделе состояние Илона Маска уменьшилось на 18%, или $5,5 млрд. Теперь оно оценивается в $31,1 млрд.

По прогнозам аналитиков, если спад на фондовом рынке продолжится, то Маск рискует потерять еще $346 млн.