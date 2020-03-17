«На этот раз получилось»: Microsoft показала работу нового Xbox

Microsoft раскрыла полные характеристики консоли нового поколения Xbox Series X, которая может похвастаться съемным накопителем SSD NVME объемом 1 Тб, а также сокращенным временем загрузки игр, сообщает The Verge.

Приставка получит процессор AMD Zen 2 CPU с 8 ядрами частотой 3,8 ГГц каждое, а также графический процессор AMD RDNA 2 производительностью 12 терафлопс и 52 вычислительными блоками с частотой 1,825 ГГц каждый.

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Xbox Series X сможет похвастаться 16 Гб оперативной памяти GDDR6. Кроме того, к новой консоли можно будет подключить карту памяти емкостью до 1 Тб.

Чтобы продемонстрировать возможности Xbox Series X, был записан ролик, на котором наглядно демонстрируется увеличение скорости загрузки игры. На видео двое геймеров запускают хоррор State of Decay 2, причем один из них пользуется Xbox One, а второй — Xbox Series X.

Если у первого время загрузки составило около 50 секунд, то консоль нового поколения справилась с той задачей всего за 8 секунд, что вызвало логичную реакцию у большинства комментаторов.

«Ух ты, это впечатляет», — заявил пользователь YouTube. «Я хочу выйти замуж за Xbox Series X», — пишет одна из комментаторов. «На этот раз у Microsoft реально получилось», — соглашается третий.

Другая группа юзеров также осталась под впечатлением от увиденного, но отметила, что у них все равно не хватит денег, чтобы купить новую консоль.

Нашлись и те, кто не оценил сокращенную скорость загрузки игры, так как теперь не успевают прочитать полезные советы на экране, которые появляются во время ожидания. Некоторые попросили провести такой же эксперимент, но с GTA V, чтобы проверить мощности Xbox Series X.

Впервые консоль нового поколения от Microsoft была представлена в декабре 2019 года в рамках церемонии награждения Game Awards. Тогда глава подразделения Xbox Фил Спенсер заявил, что производительность Series X в четыре раза превосходит Xbox One X, а работает новая консоль гораздо тише. Вычислительная мощность Xbox Series X в 12 терафлопс превосходит предшественника в два раза. Известно, что к консоли будет прилагаться новый геймпад под названием Xbox Wireless Controller

«Мы предсказываем такое будущее, в котором испытаете мгновенное погружение в свои игры, где миры станут еще более реалистичными, захватывающими, отзывчивыми и удивительными, где вы находитесь в самом центре своего игрового опыта.

В следующий новогодний сезон Xbox Series X поведет нас в будущее консольных игр.

Наш самый быстрый и мощный Xbox установит новую планку производительности, скорости и совместимости», — заявил Спенсер во время презентации.

Ожидается, что релиз Xbox Series X состоится в конце 2020 года.