Подсказки в коде: Apple готовит два бюджетных iPhone

Портал 9to5Mac выяснил некоторое подробности касательно выхода смартфона iPhone 9, который считается «бюджетным» преемником iPhone SE. Как следует из кода в iOS 14, Apple также работает над более крупной версией нового гаджета, которая называется iPhone 9 Plus. Диагональ его LCD-экрана составит 5,5 дюйма, а iPhone 9 — 4,7 дюйма.

Оба смартфона будут работать на базе процессора A13 Bionic — такой же чип используется в iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

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Этот факт должен привлечь аудиторию Apple, которая все еще пользуется моделями iPhone 6 и iPhone 7, так как не готова тратить деньги на флагманские модели. У смартфона сохранится кнопка «Домой», а также сканер отпечатка пальца Touch ID. Владельцы iPhone 9 и iPhone 9 Plus смогут воспользоваться функциями Apple Pay и Express Transit, которые являются недоступными для некоторых старых моделей. Кроме того, у новых гаджетов будет возможность сканировать NFC-метки. Ранее сообщалось, что iPhone SE2 будет поддерживать беспроводную зарядку, а также гаджет оснастят разъемом Lightning.

Стоит отметить, что названия iPhone 9 и iPhone 9 Plus официально не утверждены Apple и могут впоследствии измениться. Ранее некоторые СМИ сообщали, что «бюджетный» смартфон будет называться iPhone SE 2, но эта информация также не подтверждена.

Если верить аналитику Мин-Чи Куо, модель с экраном в 4,7 дюйма обойдется пользователю в $399.

Объем памяти составит либо 64 Гб, либо 128 Гб. При этом iPhone 9 будет представлен в сером, серебристом или красном цвете.

Пока точно не известно, сколько будет стоит модель с приставкой «Plus», но, как правило, улучшенные iPhone с большим экраном оценивались на $100 дороже.

Что касается даты релиза новых гаджетов, то ранее их презентация была назначена на март 2020 года, но была перенесена из-за вспышки коронавируса. Данное решение было принято в связи с тем, что власти американского округа Санта-Клара, где находится штаб-квартира Apple, запретили массовые собрания из-за растущей опасности COVID-19.

Предполагается, что презентация iPhone 9 состоится в июне текущего года. Кроме того, по слухам, компания намерена перенести запуск iPhone 12 с сентября на октябрь.

Как ранее отмечал портал 9to5Mac, iPhone 9 станет гаджетом средней ценовой категории, но с улучшенной производительностью по сравнению с другими аппаратами этого сегмента. Однако, по словам аналитиков, мартовский аппарат по факту будет не эволюцией iPhone SE, а скорее новой версией «восьмерки».

Впрочем, это вряд ли будет волновать потенциальных покупателей iPhone SE2 — по предварительным прогнозам, компания выпустит 2-4 млн устройств, рассчитывая на хороший спрос.