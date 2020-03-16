«Глава Google уже извинился»: что произошло между Трампом и IT-гигантом

На очередном пресс-брифинге, посвященном коронавирусу, президент США Дональд Трамп заявил о том, что ему позвонил глава Google Сундар Пичаи, чтобы принести свои извинения, сообщает TechCrunch. Не пояснив, за что именно извинялся Пичаи, американский лидер похвалил коммуникацию с IT-гигантом и рассказал подробности создания национального сайта, посвященного COVID-2019.

«Я хочу поблагодарить сотрудников Google и Google Communications, потому что, как вы знаете, они подтвердили то, что я сказал в пятницу. Глава Google, чудесный джентльмен, позвонил нам и извинился. Я не знаю, где СМИ нашли эти фейковые новости», — заявил президент Трамп.

После этого он издалека показал собравшимся распечатку с сообщениями Google Communications в Twitter, а затем и вовсе бросил ее на пол.

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«Они выпустили релиз, и вы можете сами в этом убедиться и извиниться. Но было бы здорово, если бы все наши новости были корректными. Это было бы так замечательно», — заключил глава государства.

Выступление Трампа и призывы извиниться перед ним относятся к пятничному выступлению президента, когда он публично заявил о том, что 1700 инженеров Google работают над сайтом, который ляжет в основу национальной профилактики и сдачи анализов на коронавирус.

«Я хочу поблагодарить Google. Google помогает развивать веб-сайт. В отличие от прошлых сайтов, это будет сделано очень быстро — этот ресурс поможет определить, нужен ли пациенту тест на коронавирус, и, если что, отправить его в ближайшую лабораторию. Кстати, у нас много-много таких мест… Над этим проектом в Google сейчас трудятся 1700 инженеров. Они достигли огромного прогресса», — заявил президент США 13 марта.

Оказалось, что обозначенный Трампом проект стал полным сюрпризом для Google.

Как выяснили СМИ, сайт, похожий на то, о чем говорил американский лидер, действительно создается в холдинге, но к нему причастен не Google, а медико-технологическое подразделение Verily. Как сообщили в компании, они на самом деле разрабатывают инструмент для сортировки больных и тех, кто подозревает у себя коронавирус, но его разработка находится на «очень ранней» стадии. Более того, как удалось узнать прессе, коммерческий запуск сайта Verily для желающих по всей стране вовсе не планировался.

14 марта вице-президент США Майк Пенс решил прояснить ситуацию и еще больше всех запутал. Он заявил о том, что Google все же готовит пилотную версию сайта о тестировании на коронавирус, которая будет запущена уже в понедельник 16 марта.

Позднее в Google сообщили, что на самом деле существуют две разные инициативы — одна, которой действительно занимается Google, направлена на информирование пользователей о COVID-2019 на всех возможных площадках компании, а вторая, которую ведет Verily, представляет собой проект сайта о скрининге.

Об этом Google Communications и сообщили в своем Twitter в ряде публикаций, которые президент Трамп показал журналистам в виде распечатки, пытаясь доказать свою правоту. Тем не менее, сопоставив факты, нельзя не заметить, что глава США перепутал все, что можно, зачем-то заявив о том, что глава Google перед ним «извинился». В пресс-службе компании отказались комментировать звонок, о котором говорил Дональд Трамп, так что не исключено, что Сундар Пичаи звонил президенту вовсе не за этим. Кроме того, существует вероятность того, что он и вовсе не звонил.